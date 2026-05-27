'Estudio Estadio, solo resúmenes' cierra su mejor temporada en 10 años
- A lo largo de este curso, ha crecido un 160% en cuota de pantalla y ha reunido hasta 7,7 millones de espectadores únicos
‘Estudio Estadio, solo resúmenes’, el programa deportivo de prime time que presenta Felipe del Campo los fines de semana en Teledeporte acaba de terminar la temporada y celebra su mejor dato de audiencia desde el curso 2015-2016. Con una media de 115.000 espectadores y un 1,3% de cuota de pantalla, ha experimentado un crecimiento del 160% respecto a la temporada anterior.
Un total de 7,7 millones de personas han seguido en algún momento el programa desde el pasado mes de septiembre, lo que supone el registro más elevado de espectadores único de las últimas tres temporadas y una subida de 1,7 millones respecto al curso anterior.
La emisión con mejores registros fue la del pasado 10 de mayo: logró su mayor aceptación de la temporada, con un 2,3% de cuota, récord desde abril de 2016. En volumen de espectadores fue también su máximo de temporada, 231.000, su mayor registro desde mayo de 2017.
Un crecimiento espectacular que llega en la temporada en la que el veterano ‘Estudio Estadio’ ha cumplido 50 años en antena y se ha renovado con un doble formato: ‘Solo resúmenes’ y ‘El Debate’, con Juan Carlos Rivero. Los formatos especiales de Champions, copresentados por Álex Argelés, y el de Copa, conducido por Lourdes García Campos, han completado la temporada más exitosa de ‘Estudio Estadio’ en 10 años.
Calentando motores para el Mundial
Tras el cierre de la temporada regular el equipo del programa deportivo de RTVE prepara el broche final de la temporada volcado en el Mundial de fútbol 2026, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio y que podrá seguirse en RTVE.
Desde el 10 de junio, cada noche durante todo el campeonato, ‘Estudio Estadio Mundial’ ofrecerá el resumen de la jornada, que analizará en una doble tertulia con periodistas deportivos, especialistas, exinternacionales y leyendas de la Selección, y colaboradores de distintos medios.