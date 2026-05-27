'Estudio Estadio, solo resúmenes' cierra su mejor temporada en 10 años

‘Estudio Estadio, solo resúmenes’, el programa deportivo de prime time que presenta Felipe del Campo los fines de semana en Teledeporte acaba de terminar la temporada y celebra su mejor dato de audiencia desde el curso 2015-2016. Con una media de 115.000 espectadores y un 1,3% de cuota de pantalla, ha experimentado un crecimiento del 160% respecto a la temporada anterior.

Un total de 7,7 millones de personas han seguido en algún momento el programa desde el pasado mes de septiembre, lo que supone el registro más elevado de espectadores único de las últimas tres temporadas y una subida de 1,7 millones respecto al curso anterior.

La emisión con mejores registros fue la del pasado 10 de mayo: logró su mayor aceptación de la temporada, con un 2,3% de cuota, récord desde abril de 2016. En volumen de espectadores fue también su máximo de temporada, 231.000, su mayor registro desde mayo de 2017.

Un crecimiento espectacular que llega en la temporada en la que el veterano ‘Estudio Estadio’ ha cumplido 50 años en antena y se ha renovado con un doble formato: ‘Solo resúmenes’ y ‘El Debate’, con Juan Carlos Rivero. Los formatos especiales de Champions, copresentados por Álex Argelés, y el de Copa, conducido por Lourdes García Campos, han completado la temporada más exitosa de ‘Estudio Estadio’ en 10 años.