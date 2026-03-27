Teledeporte estrena su nuevo informativo diario, 'Estadio 2', a las 2
- El canal deportivo amplía su oferta y recupera el nombre de uno de sus programas más míticos
- Presentado por Marc Martín, desde Sant Cugat
- A partir del 7 de abril, cada día a las 14:00 horas en Teledeporte y RTVE Play
Tras consolidar ‘Estudio Estadio’ y lanzar ‘Gran Estadio’, Teledeporte sigue renovando su parrilla e incorpora un nuevo informativo diario que será presentado por Marc Martín desde los estudios de Sant Cugat. El informativo arrancará a las 2 de la tarde y recogerá la última hora de la información deportiva.
‘Estadio 2’, 19 años después
El nuevo informativo de Teledeporte recupera el nombre de uno de los programas más veteranos de Radiotelevisión Española. ‘Estadio 2’ se emitió durante varias etapas en La 2 entre 1984 y 2007 y fue conducido por presentadores históricos de la Corporación como Olga Viza, María Escario o Jesús Álvarez.
El nuevo ‘Estadio 2’ se reformula como un informativo diario y, además de contar con la última hora de la información deportiva y conectar con los principales puntos de interés de la jornada, también integrará retransmisiones que tengan lugar en esa franja, tales como el Conde de Godó de Barcelona, que se disputará entre el 11 y el 19 de abril, o el Mutua Madrid Open, que tendrá lugar entre el 20 de abril y el 3 de mayo.
Grandes datos de audiencia en los primeros meses del año
‘Estadio 2’ busca reforzar el eje principal de la parrilla de Teledeporte, que ya cuenta con ‘Estudio Estadio’ los fines de semana, presentado por Felipe del Campo, y por ‘Estudio Estadio El debate’, presentado los lunes por Juan Carlos Rivero. Por su parte, Fernando Orea conduce ‘Gran Estadio’, programa que abarca las retransmisiones deportivas del canal los sábados y domingos.
Se completa así la oferta deportiva de primavera que servirá de rampa de lanzamiento a la gran cita del canal en 2026: el Mundial de Fútbol de Estados Unidos, México y Canadá que se disputa este verano y del que RTVE tiene los derechos de emisión.
Teledeporte ha conseguido en los últimos meses experimentar un notable crecimiento en audiencias. Este año ha tenido el mejor febrero de su historia y tanto enero como marzo han doblado su audiencia con respecto a 2025. Además, la cuenta del canal en redes sociales ha alcanzado en febrero 152 millones de visualizaciones.