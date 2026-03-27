Teledeporte estrena su nuevo informativo diario, 'Estadio 2', a las 2

Tras consolidar ‘Estudio Estadio’ y lanzar ‘Gran Estadio’, Teledeporte sigue renovando su parrilla e incorpora un nuevo informativo diario que será presentado por Marc Martín desde los estudios de Sant Cugat. El informativo arrancará a las 2 de la tarde y recogerá la última hora de la información deportiva.

‘Estadio 2’, 19 años después El nuevo informativo de Teledeporte recupera el nombre de uno de los programas más veteranos de Radiotelevisión Española. ‘Estadio 2’ se emitió durante varias etapas en La 2 entre 1984 y 2007 y fue conducido por presentadores históricos de la Corporación como Olga Viza, María Escario o Jesús Álvarez. El nuevo ‘Estadio 2’ se reformula como un informativo diario y, además de contar con la última hora de la información deportiva y conectar con los principales puntos de interés de la jornada, también integrará retransmisiones que tengan lugar en esa franja, tales como el Conde de Godó de Barcelona, que se disputará entre el 11 y el 19 de abril, o el Mutua Madrid Open, que tendrá lugar entre el 20 de abril y el 3 de mayo.