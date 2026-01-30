La Liga F llega a RTVE y Teledeporte

La Liga F Moeve aterriza en Teledeporte y RTVE Play a partir de la 19ª jornada que se disputará el 7 y 8 de febrero y RTVE podrá emitir hasta cuatro partidos por jornada en emisiones lineales y digitales. La Liga la disputan 16 equipos de nueve comunidades y están representadas capitales como Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Granada, San Sebastián o La Coruña.

El acuerdo es hasta final de la temporada actual y se añade a otras ofertas de pago que ya emiten partidos de la competición. La presidenta de Liga F, Beatriz Álvarez, destaca que con los partidos en abierto “se refuerza la voluntad de crecer, ser accesibles y de seguir generando interés, visibilidad y reconocimiento para nuestras futbolistas y clubes”.

Por Teledeporte pasarán figuras como Alexia Putellas, Aitana Bonmatí y Claudia Pina (FC Barcelona), Alba Redondo, Misa Rodriguez y Athenea del Castillo (Real Madrid), Nerea Eizaguirre (Real Sociedad), Synne Jensen y Fiamma Benítez (Atlético de Madrid) o Adriana Nanclares (Athletic de Bilbao).

La Liga Nacional Femenina se celebra ininterrumpidamente desde la temporada 1988-89 bajo distintas denominaciones y alcanzó nivel profesional en 2022, siendo la única categoría femenina con esta condición que en el deporte masculino sólo tienen la primera y segunda división de fútbol y la liga de baloncesto masculino.

A lo largo de la historia doce clubes han resultado campeones. El Barcelona encabeza el ranking de títulos con 10, entre ellos los cinco últimos; seguido por el Athletic de Bilbao, con 5 y Atlético de Madrid con 4.

RTVE y Teledeporte siguen añadiendo contenido de calidad a la programación de su canal deportivo atendiendo al servicio público, con un producto gratuito y en abierto que genera un alto interés en nuevos públicos.