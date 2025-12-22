Teledeporte juega esta Navidad con más novedades que nunca
- LALIGA Futures, los saltos de esquí de Garmisch-Partenkirchen y el inicio del Rally Dakar, entre las principales citas.
- El canal temático deportivo de RTVE cierra el año con los mejores datos de audiencia de la última década
Teledeporte, el canal temático deportivo de RTVE, continúa ampliando su oferta y presenta estas fiestas un menú repleto de novedades en su programación. LALIGA Futures, los tradicionales saltos de esquí de Año Nuevo en Garmisch-Partenkirchen, y el inicio del Rally Dakar, entre las principales citas para los espectadores.
LALIGA Futures
Por primera vez, Teledeporte ofrece el mejor torneo internacional de categoría sub 13, LALIGA Futures, desde hace años una cita ineludible con el fútbol de cantera. Entre el sábado 27 y el lunes 29, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao, Paris Saint Germain, Inter de Milán, Juventus o Liverpool, entre otros, competirán desde el Estadio de Gran Canaria de Las Palmas por el torneo. Más de 40 partidos que nos acercarán el mejor talento joven a la parrilla de Teledeporte. Andrés Rubio y Fernando Orea serán los encargados de conducir la narración de los partidos.
Nochevieja y Año Nuevo, en Teledeporte
La Nochevieja en Teledeporte será vintage y emotiva. Doce goles como doce campanadas para rememorar el histórico España-Malta de la Navidad de 1983, y para homenajear la figura de su narrador José Ángel de la Casa, fallecido en este 2025
Con emisión conjunta en Teledeporte y La 2, RTVE recupera una de sus grandes tradiciones deportivas y navideñas, los saltos de esquí de Garmisch-Partenkirchen del 1 de enero que no se podían ver en abierto en televisión desde 2011. Esta tradicional competición llegará con la narración de Paco Grande con los comentarios de Pablo Egea, y supone el pistoletazo de salida deportivo al año.
Un año repleto de citas deportivas
2026 será un año especial para RTVE, porque es un año de Mundial. España aspira a repetir el éxito de 2010 y nada mejor que revivirlo recordando los mejores partidos de España en el mundial de Sudáfrica: el 1 de enero veremos el España-Paraguay, de cuartos de final y el España-Alemania, de semifinales; y la gran final España- Países Bajos. Además, el día 2 de enero, se emitirá la final del Mundial de Qatar en 2022 entre Argentina y Francia.
Teledeporte viaja hasta Arabia Saudí con el arranque del Rally Dakar. Desde el día 3 de enero, el canal temático ofrecerá una programación especial diaria, con un resumen de la carrera de casi dos horas de duración, que incluirá lo mejor de cada etapa y será presentado por Marc Martín.
Además, la Liga volverá el 3 de enero, y con ello ‘Estudio Estadio’ para, como cada fin de semana, ofrecer antes que nadie los resúmenes de la jornada con Felipe del Campo, y el primer debate con Juan Carlos Rivero.
Teledeporte ha cerrado el último trimestre del con los mejores datos de audiencia de la última década. En 2026 llegarán a RTVE dos citas estelares del deporte; los Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebran en Milano Cortina, y el Campeonato del Mundo de fútbol, que se disputará en verano en Estados Unidos, México y Canadá