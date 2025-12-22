Teledeporte juega esta Navidad con más novedades que nunca

Teledeporte, el canal temático deportivo de RTVE, continúa ampliando su oferta y presenta estas fiestas un menú repleto de novedades en su programación. LALIGA Futures, los tradicionales saltos de esquí de Año Nuevo en Garmisch-Partenkirchen, y el inicio del Rally Dakar, entre las principales citas para los espectadores.

LALIGA Futures Por primera vez, Teledeporte ofrece el mejor torneo internacional de categoría sub 13, LALIGA Futures, desde hace años una cita ineludible con el fútbol de cantera. Entre el sábado 27 y el lunes 29, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao, Paris Saint Germain, Inter de Milán, Juventus o Liverpool, entre otros, competirán desde el Estadio de Gran Canaria de Las Palmas por el torneo. Más de 40 partidos que nos acercarán el mejor talento joven a la parrilla de Teledeporte. Andrés Rubio y Fernando Orea serán los encargados de conducir la narración de los partidos.

Nochevieja y Año Nuevo, en Teledeporte La Nochevieja en Teledeporte será vintage y emotiva. Doce goles como doce campanadas para rememorar el histórico España-Malta de la Navidad de 1983, y para homenajear la figura de su narrador José Ángel de la Casa, fallecido en este 2025 Con emisión conjunta en Teledeporte y La 2, RTVE recupera una de sus grandes tradiciones deportivas y navideñas, los saltos de esquí de Garmisch-Partenkirchen del 1 de enero que no se podían ver en abierto en televisión desde 2011. Esta tradicional competición llegará con la narración de Paco Grande con los comentarios de Pablo Egea, y supone el pistoletazo de salida deportivo al año.