'Estudio Estadio' hace doblete en el arranque de su nueva temporada, con Felipe del Campo y Juan Carlos Rivero

‘Estudio Estadio’, el veterano programa deportivo de RTVE, comienza este sábado 13 de septiembre nueva temporada en Teledeporte con novedades en su formato para ofrecer a la audiencia la visión más completa de la jornada deportiva. Al frente de las dos partes estarán Felipe del Campo, director de Teledeporte, y Juan Carlos Rivero.

Más de tres horas de una cita que comenzará a las 22:30 horas, con una primera parte, ‘Estudio Estadio, solo resúmenes’, presentada por Felipe del Campo, que emitirá a la misma conclusión de los partidos las primeras imágenes de la jornada con los encuentros que se hayan disputado. Este sábado, resúmenes del Real Sociedad-Real Madrid y Villarreal-Atlético, entre los choques destacados; y Barcelona-Valencia, el domingo. El resumen del partido de Anoeta será narrado por Paco Grande y los del Metropolitano y Estadio Johan Cruyff, por Juan Carlos Rivero.

Juan Carlos Rivero, la voz de la Selección Española en RTVE, conducirá la segunda parte del programa: ‘Estudio Estadio, el Debate’, donde se analizarán las polémicas, los detalles y las principales jugadas de la jornada junto a analistas y colaboradores.

Teledeporte, canal temático deportivo de RTVE, se afianza en septiembre como referencia informativa de la televisión deportiva con la emisión de los principales partidos del Eurobasket, los encuentros de la Selección Sub21, La Vuelta o el histórico debut del Rayo Vallecano en Europa, entre otras citas deportivas destacadas.

Además, en los próximos días, ofrecerá el Mundial de Atletismo de Tokio, el Mundial de Ciclismo de Ruanda y Mundial Sub20 de fútbol de Chile.