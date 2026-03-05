Teledeporte amplía su oferta con el debate de 'Estudio Estadio' en prime time los lunes y estrena las tardes del fin de semana 'Gran Estadio'

Tras el éxito de audiencia en febrero, mejor mes histórico del canal deportivo de RTVE, marzo llega con novedades a Teledeporte. Una vez consolidado el nuevo formato de ‘Estudio Estadio’ con los resúmenes de Liga las noches del fin de semana y las noches de Champions, Teledeporte amplía su oferta a los lunes con el Debate de toda la jornada española y la previa de la jornada europea. El periodista Juan Carlos Rivero moderará a partir del próximo 9 de marzo a las 22:45 horas desde el plato A4 de Torrespaña la mesa de análisis que enlazará la oferta deportiva del programa nocturno.

Además del debate, se emitirán los primeros resúmenes de los partidos disputados el lunes, y se conectará con los enviados especiales de RTVE a los partidos Newcastle- Barcelona, Tottenham- Atlético y Real Madrid- City de los Octavos de Final de la Champions.

Juan Carlos Rivero estará al frente del debate de 'Estudio Estadio' los lunes en prime time Roberto Moreno Moya

‘Gran Estadio’ los fines de semana La otra gran novedad de esta primavera en el canal deportivo es el arranque de ‘Gran Estadio’, las tardes del fin de semana. Mercedes González y Fernando Orea serán los responsables de conducir desde los estudios de San Cugat un gran contenedor deportivo que vertebrará todas las retransmisiones deportivas del canal los sábados y domingos. Mercedes González y Fernando Orea Teledeporte tiene los derechos de emisión de Liga Easports, Liga F, Primera RFEF, Liga Endesa Femenina de Baloncesto, Liga Asobal de Balonmano, Liga U de Baloncesto, Liga Iberdrola de Balonmano, Ligas masculina y femenina de Futbold Sala, así como los mejores competiciones de Ciclismo, Rugby, Voleibol, Fórmula E… Este mes cuenta por ejemplo con el Campeonato de Europa de Atletismo que se disputa en la localidad de Torun ( Polonia) . Este evento será una de las principales ofertas que se emitirán en el ‘Gran Estadio’ de Teledeporte que arranca este domingo a partir de las 15:55 horas.