Teledeporte amplía su oferta con el debate de 'Estudio Estadio' en prime time los lunes y estrena las tardes del fin de semana 'Gran Estadio'
- El debate de ‘Estudio Estadio’ salta al prime time del lunes con Juan Carlos Rivero desde el 9 de marzo
- Desde el 8 de marzo, Mercedes González y Fernando Orea conducirán ‘Gran Estadio’, un gran contenedor deportivo para las tardes del fin de semana
- Teledeporte ha batido su récord de audiencia histórico en febrero (1,1%)
Tras el éxito de audiencia en febrero, mejor mes histórico del canal deportivo de RTVE, marzo llega con novedades a Teledeporte. Una vez consolidado el nuevo formato de ‘Estudio Estadio’ con los resúmenes de Liga las noches del fin de semana y las noches de Champions, Teledeporte amplía su oferta a los lunes con el Debate de toda la jornada española y la previa de la jornada europea. El periodista Juan Carlos Rivero moderará a partir del próximo 9 de marzo a las 22:45 horas desde el plato A4 de Torrespaña la mesa de análisis que enlazará la oferta deportiva del programa nocturno.
Además del debate, se emitirán los primeros resúmenes de los partidos disputados el lunes, y se conectará con los enviados especiales de RTVE a los partidos Newcastle- Barcelona, Tottenham- Atlético y Real Madrid- City de los Octavos de Final de la Champions.
‘Gran Estadio’ los fines de semana
La otra gran novedad de esta primavera en el canal deportivo es el arranque de ‘Gran Estadio’, las tardes del fin de semana. Mercedes González y Fernando Orea serán los responsables de conducir desde los estudios de San Cugat un gran contenedor deportivo que vertebrará todas las retransmisiones deportivas del canal los sábados y domingos.
Teledeporte tiene los derechos de emisión de Liga Easports, Liga F, Primera RFEF, Liga Endesa Femenina de Baloncesto, Liga Asobal de Balonmano, Liga U de Baloncesto, Liga Iberdrola de Balonmano, Ligas masculina y femenina de Futbold Sala, así como los mejores competiciones de Ciclismo, Rugby, Voleibol, Fórmula E…
Este mes cuenta por ejemplo con el Campeonato de Europa de Atletismo que se disputa en la localidad de Torun ( Polonia) . Este evento será una de las principales ofertas que se emitirán en el ‘Gran Estadio’ de Teledeporte que arranca este domingo a partir de las 15:55 horas.
Récord histórico de audiencia en febrero
El canal deportivo de RTVE ha logrado el mejor mes de febrero de su historia en audiencia con un 1,1% de share. Ha crecido 4 décimas respecto a enero y 8 décimas sobre 2025, y han subido todas las franjas horarias.
En digital, Deportes ha registrado también su mejor dato desde los JJ.OO. de Paris 2024 y la Eurocopa Femenina de 2025. Suma un 52,2% de visitantes únicos sobre el año anterior y cierra el mes con 3,6 millones de visitantes únicos, impulsado por los JJ.OO. de invierno y los partidos de la Copa del Rey, siendo el partido de la semifinal entre Atlético de Madrid- FC Barcelona el directo más visto del mes con 648.000 visitantes únicos. Los JJ.OO. de Invierno se han cerrado con casi 1,4 millones de visitantes únicos y 3,8 millones de visualizaciones.
En redes sociales, la cuenta de Teledeporte ha alcanzado en febrero 152 millones de visualizaciones.