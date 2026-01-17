La Primera RFEF se verá en toda España por Teledeporte

RTVE ha llegado a un acuerdo con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para la emisión de un partido por jornada durante la segunda vuelta del campeonato de la Primera Federación Versus e-Learning, categoría formada por dos grupos, y que engloba a un gran número de capitales de provincia que verán a sus equipos por primera vez en abierto y en RTVE.

La emisión de esta categoría se inicia en Teledeporte este domingo 18 de enero, a las 18:15 horas, con el duelo entre la AD Mérida y el Real Madrid Castilla. Será el debut del nuevo entrenador del segundo equipo del Real Madrid Julian López Lerma, que reconoce a uno de los equipos con más solera de nuestro país, el Mérida.

Con la vocación de servicio público y de legar a todos las aficiones del territorio nacional, el acuerdo incluye, además del mencinado partido por jornada, todos los resúmenes de la competición, que enriquecerán la parrilla de fin de semana de Teledeporte y RTVE Play, y además serán ofrecidos por los bloques de deportes de los diferentes centros territoriales.

Por ultimo, todos los sábados y domingo por la noche, alrededor de las 22:00 horas, Teledeporte mostrará las principales imágenes de la jornada de la competición, completando la oferta de resúmenes de LALIGA EA SPORTS y LALIGA HYPERMOTION en ‘Estudio Estadio’, el programa que vuelve a ser referencia las noches del fin de semana.

Una apuesta por el fútbol más popular y más puro, que recorre todos los rincones de nuestro país, mezclando los clubes más modestos con los más profesionales.