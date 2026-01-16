El partido en abierto de LALIGA EA SPORTS regresa a RTVE una década después

La liga de fútbol de Primera División regresa, diez años después, a RTVE. Gracias a un acuerdo con DAZN, la Corporación volverá a emitir la LALIGA EA SPORTS: cada jornada, los aficionados podrán ver en Teledeporte el único partido en abierto.

La oferta arrancará con el inicio de la segunda vuelta de la competición. Será este viernes, 16 de enero, a las 21:00 horas, con el duelo catalán entre RCD Espanyol-Girona FC.

También están ya confirmados los dos siguientes enfrentamientos de las próximas jornadas: Levante UD – Elche CF, correspondiente a la jornada 21; y el RCD Mallorca – Sevilla FC, de la jornada 22.

Con este acuerdo, RTVE refuerza su compromiso con el deporte en abierto y consolida a Teledeporte como canal temático de referencia, convirtiéndose en la casa de los equipos de LALIGA EA SPORTS que no participen en competiciones europeas.

Clubes como Sevilla FC, Real Sociedad, RCD Espanyol, RCD Mallorca, CA Osasuna o Deportivo Alavés, así como aquellos que se incorporarán una vez finalice su participación continental —Athletic Club, Villarreal CF, Real Betis Balompié, RC Celta de Vigo y Rayo Vallecano—, tendrán su nuevo hogar en Teledeporte.

RTVE cuenta con una larga tradición en la retransmisión del fútbol de Primera División. Se empezaron a emitir partidos de La Liga en 1963 y, durante décadas, ofreció un encuentro semanal hasta la temporada 1989-90. La competición regresó en la temporada 2015-16 y, a partir de ahora, vuelve de forma estable a través de la ventana de Teledeporte.

De este modo, Teledeporte refuerza su programación con un contenido de calidad y de servicio público, acercando a todos los aficionados el fútbol gratuito y en abierto.