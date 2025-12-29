Los saltos de esquí de Año Nuevo vuelven a RTVE

RTVE recupera una de sus grandes tradiciones deportivas y navideñas, los saltos de esquí de Garmisch-Partenkirchen del 1 de enero que no se veían en abierto en televisión desde 2011.

Más allá de su importancia en el calendario deportivo -se trata de la segunda prueba de las cuatro que forman el Circuito de los Cuatro Trampolines- supone un acontecimiento social que formó parte de la vida de los españoles desde 1962 y durante 50 años junto al concierto de Año Nuevo.

Esta competición se creó en 1952 y en esos primeros años sólo contaba con la participación de saltadores alemanes y austríacos. Se celebra desde entonces en el Estadio Olímpico de Garmisch, que albergó el desfile de atletas de los Juegos Olímpicos de invierno de 1936, los cuartos de la historia.

Actualmente los favoritos son los eslovenos Prevc y Lanisek; el japonés Kobayashi; y los austríacos Kraft, Hoerl y Tschofenig, que ya ganó la prueba en 2025 y también la Copa del Mundo.