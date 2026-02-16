Acuerdo en RTVE por la producción interna y para la conversión de Andalucía y Valencia en Centros de Producción

El presidente de RTVE, José Pablo López, y las organizaciones sindicales han suscrito este lunes un acuerdo para impulsar la producción interna en la Corporación, así como para iniciar el proceso de conversión de los Centros Territoriales de Andalucía y la Comunidad Valenciana en Centros de Producción.

Miguel Ángel Curieses, secretario general de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT); José Miguel Martínez, secretario general del Sindicato Independiente (SI), y José Carlos López, secretario general de la Unión Sindical Obrera (USO) han firmado el acuerdo como organizaciones sindicales con representación en RTVE.

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha valorado este acuerdo: “Supone la consolidación de la apuesta por la estructura territorial dentro de RTVE. Agradezco a los sindicatos, UGT, SI y USO que se hayan unido a esta apuesta para comenzar una etapa de reorganización que nos permita avanzar en la internalización de parte de nuestros magacines en función de los recursos que vayamos teniendo en cada momento. Creo que es un primer paso muy importante y a partir de ahora nos ponemos a trabajar con el objetivo de que el 30 de junio podamos presentar resultados concretos a la plantilla de RTVE”.

“Es una apuesta por una estructura territorial sólida que, además, se abre a que otros Centros Territoriales puedan pasar a ser Centros de Producción”, ha señalado Miguel Ángel Curieses, de UGT, que también se ha refeirdo a la próxima puesta en marcha del Canal Cultura. “Seguimos aumentando en producción propia con el Canal Cultura, una gran apuesta de servicio público”.

Para José Miguel Martínez, del Sindicato Independiente (SI), el acuerdo firmado supone “una reclamación histórica para estos dos centros y para toda la estructura territorial, para que puedan aportar a la producción de la cadena según las necesidades vayan mandando”.

Para USO, “es un principio para apoyar la producción propia interna, que es un eje de nuestra política sindical, y la capacidad de que todos los Centros Territoriales puedan emitir sus programas, no solo informativos, sino hacer de verdad magacines y programas que cumplan con el objetivo de servicio público en cada territorio”, según ha señalado Jose Carlos López, de Unión Sindical Obrera (USO).

Producción propia como eje estratégico RTVE manifiesta su voluntad de incrementar los niveles de producción interna, especialmente en aquellos formatos que vertebran la parrilla como los programas magacín, y reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la producción propia interna como elemento central de su modelo de radiotelevisión pública, sin perjuicio del papel de RTVE como dinamizador del sector audiovisual español. Las organizaciones sindicales comparten este objetivo y lo vinculan de forma inseparable a la defensa del empleo y al aprovechamiento del talento interno. En este sentido, durante 2025 la Corporación ha trabajado en la internalización técnica de las principales tiras diarias que sostienen la parrilla de La 1 y La 2; desde septiembre de 2025, se está incrementando la producción interna de los contenidos de Teledeporte; se está diseñando un nuevo plan de ocupación para los estudios de San Cugat, y se ha creado una nueva Dirección de Artes y Conocimiento encargada de desarrollar el proyecto del Canal Cultura. Las partes coinciden en la necesidad de avanzar hacia una mayor producción propia interna de los espacios magacines, de forma progresiva, realista y ordenada. Este proceso deberá tener en cuenta las condiciones técnicas, organizativas, formativas y de plantilla necesarias para su correcta implantación. A tal fin, el Consejo de Administración de RTVE ha aprobado la realización de un estudio que permita disponer de datos verificables sobre la plantilla de información y contenidos de RTVE que será el punto de partida para el análisis de la situación.

Conversión de los Centros Territoriales de Andalucía y Comunidad Valenciana RTVE ha expresado su intención de iniciar el proceso de conversión de los Centros Territoriales de Andalucía y de la Comunidad Valenciana en Centros de Producción, con el objetivo de ampliar su capacidad productiva, reforzar la oferta informativa y de proximidad y avanzar hacia un modelo homologable al ya existente en otros centros de la Corporación. El proceso contemplará, de manera progresiva, entre otros aspectos: • El refuerzo de su capacidad para la producción de informativos territoriales, incluidos fines de semana y festivos, así como programas informativos especiales en función de la actualidad. • El desarrollo técnico necesario para posibilitar desconexiones territoriales en La 2 y la puesta en marcha de nuevos proyectos de contenidos de proximidad. Una vez asegurada esa capacidad, se estudiará la producción de un magacín verpertino para cada una de ellas. • El fortalecimiento de la producción territorial en RNE, especialmente en fines de semana. • La dotación progresiva de los medios técnicos y de la plantilla necesaria. El modelo de conversión podrá extenderse progresivamente a otros Centros Territoriales que reúnan condiciones técnicas, organizativas y de plantilla adecuadas.

Empleo, plantilla y desarrollo profesional Los procesos de internalización y ampliación de la producción propia interna irán acompañados de una política activa de empleo y de desarrollo profesional. RTVE se compromete a analizar, junto con la representación sindical y conforme a las tasas reconocidas a RTVE, las necesidades de plantilla, la reorganización de equipos y los refuerzos necesarios. También a impulsar planes de formación y reciclaje profesional a través de RTVE Instituto. Las organizaciones sindicales firmantes se comprometen a negociar con RTVE las medidas necesarias para llevar a buen fin dicho proceso, con pleno respeto a la normativa laboral vigente.