RTVE ofrece un especial del acto institucional 'Nuestra Constitución más longeva', presidido por los Reyes

Bajo el título ‘La Constitución Española de 1978: Nuestra Constitución más longeva. Un proyecto, un consenso, un país de derechos y libertades’, el Congreso de los Diputados acoge mañana un acto institucional presidido por los Reyes de España para celebrar que la actual Carta Magna se ha convertido en la más longeva de la historia de nuestro país. RTVE ofrecerá un especial informativo en directo, desde las 12:25 en La 1, Canal 24 horas y RTVE Play.

Conducido por Alejandra Herranz, contará con la participación de los periodistas especializados en información parlamentaria y Casa Real Macarena Bartolomé y Alejandro Riego, respectivamente, e incluirá el discurso de apertura de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el del Rey Felipe VI.

Don Felipe y Doña Letizia presidirán el acto institucional ‘Nuestra Constitución más longeva’, que se celebrará en el Hemiciclo del Congreso, y al que también acudirán el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente del Senado, Pedro Rollán; el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; la presidenta del Tribunal Supremo, María Isabel Perelló, y el líder del partido mayoritario de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, entre otras autoridades.

Lo más destacado del acto será protagonista también durante el día en las diferentes ediciones de los Telediarios, el Canal 24 horas, informativos y boletines de RNE y en RTVE Noticias.