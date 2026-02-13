El Comité de Radio de la UER se reúne en RTVE

RTVE ha hospedado, este jueves 12 de febrero, una reunión del Comité de Radio de la UER en la Casa de la Radio, sede de Radio Nacional de España en Madrid.

Entre los asuntos tratados, y dado el contexto internacional, se ha advertido de la necesidad urgente de garantizar que todos los vehículos nuevos que se pongan en el mercado en la Unión Europea incorporen receptores de radiodifusión terrestre.

En este sentido, se debe reforzar la normativa europea actual para evitar que la radio quede relegada a sistemas propietarios o aplicaciones controladas por terceros, lo que podría incluso limitar el acceso de los ciudadanos a las emisoras públicas que están financiando. Mantener receptores FM y DAB+ en todos los vehículos es esencial para asegurar la existencia a futuro de la radio, incluyendo no sólo a la radiodifusión pública sino también a los licenciatarios de radiodifusión sonora terrestre.

También se ha puesto de manifiesto la necesidad apremiante de la regulación europea de la prominencia de la radio en las pantallas de los salpicaderos de los vehículos, en donde cada vez es más difícil acceder de manera sencilla y directa a la radio. Por el contrario, la radio está siendo relegada a menús secundarios y cada vez cuesta más acceder a ella, frente a otros agentes que posicionan su oferta audiovisual de manera muy destacada en la primera pantalla, haciendo fácil y atractivo el acceso para impulsar su consumo.

Desde la UER se apuesta decididamente por la radio y por su futuro como medio de comunicación, dado el valor que aporta y el impacto positivo que tiene en la vida diaria de los ciudadanos europeos. Especialmente, en caso de desastre natural o catástrofe. Además, es el medio de comunicación que genera mayor confianza entre los ciudadanos europeos, constituyendo un verdadero pilar de la democracia al garantizar el acceso de los ciudadanos a la información en abierto, sin pago por conexión y sin suscripciones.

El Comité de Radio de la UER está presidido por la francesa Sibyle Veil (Radio France) y está considerado el órgano europeo más importante dentro del sector radiofónico. Promueve y representa los intereses de los miembros de la UER en materia de radio a nivel europeo, abogando por la prominencia de la radio, la confianza y el valor tanto los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual como de la radio en general. Entre sus prioridades destacan la defensa de la radio como medio, el desarrollo de estrategias de distribución o el impulso de la innovación en radio y audio.