Especiales informativos en RTVE con motivo de la tragedia ferroviaria de Adamuz

El descarrilamiento de un tren de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) centra el foco informativo en nuestro país. RTVE informa sobre la tragedia que ha dejado al menos 39 víctimas mortales y más de un centenar de heridos. La información actualizada continúa este lunes desde primera hora, y seguirá a lo largo del día con especiales informativos presentados por Alejandra Herranz y Pepa Bueno. RNE también se vuelca desde la noche de ayer y ha desplazado a la zona a los responsables de sus principales programas, como Juan Ramón Lucas para ‘Las mañanas de RNE’ o Carlos Núñez, de ‘Mediodía en RNE’. El despliegue informativo se extiende también al portal RTVE Noticias, con cobertura minuto a minuto de la tragedia, y las redes sociales de RTVE y RNE.

La 1 modifica su programación para ofrecer a las 14:20 horas un especial informativo desde Adamuz con Alejandra Herranz, que ha viajado hasta allí para ofrecer la última hora de la tragedia. Le seguirá la última hora en el Telediario 1, con Herranz y Lourdes Maldonado, con todos los datos del accidente ferroviario más grave desde el del Alvia en Angrois en 2013 y el resto de la actualidad.

A las 20:25 horas, Pepa Bueno se pondrá al frente de otro especial, que enlazará con el Telediario 2 y con otro especial a continuación con todas las claves de la tragedia, el análisis de expertos y entrevistas.

Además, RTVE ha abordado el principal tema de actualidad en ‘La Hora de La 1’, con Silvia Intxaurrondo, y ‘Mañaneros 360’, con Adela González y Javier Ruiz; y continuará por la tarde en ‘Directo al grano’, presentado por Marta Flich y Gonzalo Miró, y ‘Malas lenguas’, con Jesús Cintora. La programación de la tarde se completará con la emisión habitual de las series diarias de La 1 ‘Valle Salvaje’ y ‘La Promesa’.

Este lunes no se emitirá ‘La Revuelta’ y se aplaza el estreno de ‘DecoMásters’ al lunes 26 de enero.