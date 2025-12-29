José Mota cumple 25 Nocheviejas en RTVE con 'El juego del camelar'

José Mota celebra este año sus bodas de plata en las Nocheviejas de RTVE. Tras 17 especiales en solitario y ocho con ‘Cruz y Raya’, el manchego consigue un auténtico hito en la historia de la televisión en España y lo celebra con ‘El juego del camelar’.

En esta ocasión, la trama central del especial tiene a los políticos españoles como protagonistas. Todos ellos desaparecen para participar en ‘El juego del camelar’, una competición donde tendrán que sortear diversas pruebas si quieren conservar su vida… política. Se verán obligados a superar el juego de los escaños, donde tienen que apoltronarse en uno si no quieren quedar eliminados, saltar a la comba o jugar a la versión del escondite inglés llamada ‘Un, dos, tres, te imputo otra vez’.

Una Nochevieja de sketches de humor con el sello característico del humorista DAVID CATA DAVID CATA

Además de la historia principal que vertebra el programa, el espacio ofrecerá sketches de humor con el sello característico del humorista, y se podrá ver también una parodia de la cantante Rosalía visitando el plató del showman Jimmy Fallon, a Donald Trump recibiendo a los Reyes Magos en el Despacho Oval, a Óscar Puente dando explicaciones sobre las averías y retrasos en los trenes o a monstruos del cine de terror reciente, como la tía Gladys o el payaso de ‘It’, descubriendo que hoy en día sale más rentable el negocio del odio que el del miedo.

‘El juego del camelar’ cuenta con la participación estelar de artistas como Santiago Segura, Manuel Tallafé, Javier Losán, Agustín Jiménez, el Mago More, Pep Plaza, Inés de Miguel, Marta González de Vega o Alba Munuera.

'El juego del camelar', humor para cerrar el año en La 1 DAVID CATA DAVID CATA

En el electo destaca la presencia de actores y actrices habituales como Paco ‘El Aberroncho’ Collado, Jaime Ordóñez, Carmen Santamaría, Javier Quero, Federico de Juan, Marcos Ortiz, Sayago Ayuso, Leticia López, Dulcinea Juárez, Marta de Pablo o Raúl Cano.

El especial Nochevieja número 25 de la carrera de José Mota cuenta con dirección del propio José Mota y guion de Manuel Martínez March, Mario Albelo, David Galán Galindo, el propio Mota, y con Fernando Erre como coordinador de guion. Es una producción de RTVE en colaboración con Producciones Nueva Línea.