'Desconcierto en las vías', en 'Informe Semanal'

‘Informe semanal’ analiza este sábado cómo el incremento de revisiones en la red ferroviaria, sumado a los distintos temporales, ha colapsado el transporte por tren y han desesperado aún más a los usuarios. En el segundo reportaje abordará la regulación y el impacto de las redes sociales en los menores.

'Desconcierto en las vías' Armarse de paciencia para ir a trabajar parece ser "el pan nuestro de cada día" para los usuarios habituales del tren. El accidente de Adamuz, del que está a punto de cumplirse un mes, ha dejado varias lecciones. Tras la alarma desatada, también ha disparado la denuncia de incidencias que han llevado, inevitablemente, a una mayor supervisión de las vías. Como consecuencia: limitaciones de velocidad, suspensión de viajes y retrasos que han incrementado la indignación de los pasajeros de la alta velocidad -el tramo de Córdoba aún cortado- y de toda la red de Rodalies de Catalunya, también afectada por el accidente de enero a la altura de Gelida en el que murió un maquinista. "Los últimos acontecimientos implican que hay que mejorar las vías, las infraestructuras y hay que dar confianza al usuario", nos detalla una pasajera. Alrededor de dos millones de personas utilizan cada día el tren en España. El sector suspendía la huelga a cambio de mayor inversión y el incremento de las medidas de seguridad y las horas de descanso que reclaman los conductores. El ministro de Transportes, Óscar Puente, no ha dejado de defender que "las infraestructuras están mucho mejor que hace ocho años". Sin embargo, "entramos en la cabina pensando qué puede pasar, tanto en el tren como en las infraestructuras. Son demasiadas cosas que se han acumulado", lamenta Elisabet Ramos, maquinista de Rodalies. El estado de las vías se ha convertido, esta semana en el Congreso, en el principal foco de discusión entre los partidos políticos. El temporal que ha asolado Andalucía ha complicado aún más los trabajos de reparación de las vías cerradas desde el 18 de enero a la altura de Adamuz (Córdoba). Las causas de la tragedia siguen sin conocerse.