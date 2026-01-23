'Choque en Adamuz', este sábado en 'Informe Semanal'
‘Informe Semanal’ aborda en profundidad este sábado el mayor accidente que ha sufrido la alta velocidad en España y que, el pasado domingo, en Córdoba, se cobró la vida de 45 personas. Además, en ‘Trump y la ofensiva del miedo’, analizan la lucha que ha emprendido la Casa Blanca contra la población inmigrante que reside en Estados Unidos.
Choque en Adamuz
El choque emocional ha sido profundo para la cercana localidad cordobesa de Adamuz, para provincias como Huelva -de donde eran más de la mitad de los fallecidos- y para todo el país, que ha vivido tres días de luto oficial. "Todavía no somos conscientes de lo que hemos vivido. Y esto va a tardar en digerirse. Es muy duro, muy duro", nos dice Jesús Maceiras, un policía local de un pueblo próximo a Adamuz que, hace apenas siete días, vivía una pesadilla en las vías cercanas.
Los vecinos no dudaron en echarse a ellas para ayudar a los heridos. Toda la localidad se volcó para asistir, durante los primeros días, a los supervivientes del choque entre un Iryo que viajaba a Madrid, que descarrilló a la altura de su apeadero, y el Alvia que iba en dirección a Huelva y que acabó chocando con los últimos vagones del primero, incrustándose en un talud a 800 metros de distancia. Por eso, se ha tardado varios días en identificar los últimos cuerpos recuperados. "Las familias han estado en constante espera de información", recuerda allí la psicóloga Rocío Fernández. Mientras tanto, las investigaciones en marcha continúan y la atención está puesta en las vías de ese tramo en línea recta en las que se ha producido un accidente que ha marcado a toda España.
Después de corroborar, a lo largo de toda la semana, que el tramo siniestrado había sido renovado recientemente e inspeccionado en diversas ocasiones, Óscar Puente, ministro de Transportes, en la rueda de prensa de este mismo viernes por la tarde, ha afirmado que "no había ninguna señal de que hubiera una anomalía en las vías" y que, por esa razón, no se activaron las alarmas. Las primeras investigaciones apuntan a la posible fractura de una soldadura en uno de los carriles que habría cedido antes del paso del tren Iryo.
Durante los primeros momentos, la confusión fue general, tanto para el centro de mando de Adif en Atocha como para los primeros servicios de emergencia que acudieron a la zona. "Los propios pasajeros avisaron de que el Alvia también estaba accidentado, pero no lo sabíamos. Estaba todo oscuro", recuerda Ángel Ayala, uno de los primeros guardias civiles en aparecer en el lugar del siniestro. Llegó a pasar una media hora hasta que, unos y otros, empezaron a darse cuenta de la verdadera magnitud del accidente.
Con la situación de la red de trenes sobre la mesa, el pasado martes se sumaba un nuevo accidente. En esa ocasión, en las vías de Rodalies a la altura de Gelida (Barcelona). Fue un muro bajo la AP-7 el que cedió sobre la locomotora del Cercanías, causando la muerte de un maquinista en prácticas y provocando varias decenas de heridos. Han sido días intensos, llenos de dolor y, también, de muchas preguntas. Pasará un tiempo antes de conocer, definitivamente, todas las respuestas.
Trump y la ofensiva del miedo
El miedo también se recrudece en el estado de Minnesota, en Estados Unidos. Es, ahora mismo, el epicentro de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump. Justo cuando se cumple un año de su regreso a la Casa Blanca, Trump afirma que, allí, desde diciembre, ya han logrado detener a "10.000 delincuentes". Beatriz, salvadoreña, lleva 10 años en Estados Unidos y se siente en la diana tras la detención de su marido: "Tomé la decisión de volver a mi país. Yo y mis hijos... porque tengo miedo de que me pase algo y me separen de ellos". Las protestas se han intensificado desde que, a principios de enero, un agente migratorio mató en un control de las calles de Mineápolis a Renee Good, una ciudadana estadounidense que formaba parte de uno de los grupos vecinales que, en la ciudad, vigilan desde hace semanas las actuaciones de las fuerzas de seguridad. 3.000 agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llevan a cabo registros y redadas masivas. "Es un despliegue extraordinario", nos comenta Keith Ellison, fiscal general de Minnesota, "y eso está creando problemas muy serios, desde reducir drásticamente la asistencia escolar a la disminución de la actividad económica y comercial".
Un equipo de Informe Semanal está siendo testigo, estos días, de una situación en la que los vecinos también se han visto obligados a organizar patrullas ciudadanas para ayudar y proteger a la población migrante. Minnesota es un estado marcado históricamente por la inmigración. El 9% de sus habitantes ha nacido en el extranjero. Autoridades locales y activistas están denunciando abusos de los agentes en las redadas. La detención, esta semana, de un niño de cinco años a manos de agentes del ICE ha elevado la tensión. Minnesota es un bastión demócrata y el pulso entre la administración Trump y el gobernador demócrata, Tim Walz, se intensifica con denuncias mutuas en los tribunales en torno a los operativos migratorios. Trump ya ha amenazado con activar la Ley de Insurrección de 1807, que permite desplegar al Ejército para sofocar disturbios. El Pentágono mantiene a más de 1.500 soldados en alerta ante un posible despliegue en Minnesota.