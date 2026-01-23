'Choque en Adamuz', este sábado en 'Informe Semanal'

‘Informe Semanal’ aborda en profundidad este sábado el mayor accidente que ha sufrido la alta velocidad en España y que, el pasado domingo, en Córdoba, se cobró la vida de 45 personas. Además, en ‘Trump y la ofensiva del miedo’, analizan la lucha que ha emprendido la Casa Blanca contra la población inmigrante que reside en Estados Unidos.

Choque en Adamuz

El choque emocional ha sido profundo para la cercana localidad cordobesa de Adamuz, para provincias como Huelva -de donde eran más de la mitad de los fallecidos- y para todo el país, que ha vivido tres días de luto oficial. "Todavía no somos conscientes de lo que hemos vivido. Y esto va a tardar en digerirse. Es muy duro, muy duro", nos dice Jesús Maceiras, un policía local de un pueblo próximo a Adamuz que, hace apenas siete días, vivía una pesadilla en las vías cercanas.

Los vecinos no dudaron en echarse a ellas para ayudar a los heridos. Toda la localidad se volcó para asistir, durante los primeros días, a los supervivientes del choque entre un Iryo que viajaba a Madrid, que descarrilló a la altura de su apeadero, y el Alvia que iba en dirección a Huelva y que acabó chocando con los últimos vagones del primero, incrustándose en un talud a 800 metros de distancia. Por eso, se ha tardado varios días en identificar los últimos cuerpos recuperados. "Las familias han estado en constante espera de información", recuerda allí la psicóloga Rocío Fernández. Mientras tanto, las investigaciones en marcha continúan y la atención está puesta en las vías de ese tramo en línea recta en las que se ha producido un accidente que ha marcado a toda España.

Después de corroborar, a lo largo de toda la semana, que el tramo siniestrado había sido renovado recientemente e inspeccionado en diversas ocasiones, Óscar Puente, ministro de Transportes, en la rueda de prensa de este mismo viernes por la tarde, ha afirmado que "no había ninguna señal de que hubiera una anomalía en las vías" y que, por esa razón, no se activaron las alarmas. Las primeras investigaciones apuntan a la posible fractura de una soldadura en uno de los carriles que habría cedido antes del paso del tren Iryo.

Durante los primeros momentos, la confusión fue general, tanto para el centro de mando de Adif en Atocha como para los primeros servicios de emergencia que acudieron a la zona. "Los propios pasajeros avisaron de que el Alvia también estaba accidentado, pero no lo sabíamos. Estaba todo oscuro", recuerda Ángel Ayala, uno de los primeros guardias civiles en aparecer en el lugar del siniestro. Llegó a pasar una media hora hasta que, unos y otros, empezaron a darse cuenta de la verdadera magnitud del accidente.

Con la situación de la red de trenes sobre la mesa, el pasado martes se sumaba un nuevo accidente. En esa ocasión, en las vías de Rodalies a la altura de Gelida (Barcelona). Fue un muro bajo la AP-7 el que cedió sobre la locomotora del Cercanías, causando la muerte de un maquinista en prácticas y provocando varias decenas de heridos. Han sido días intensos, llenos de dolor y, también, de muchas preguntas. Pasará un tiempo antes de conocer, definitivamente, todas las respuestas.