'2026, afrontar el futuro' este sábado en 'Informe Semanal'

‘Informe Semanal’ comienza el año con un nuevo balance de 2025, en el que incide en aquellos asuntos que seguirán siendo noticia en 2026, como la violencia machista, el cambio climático o la vivienda, además de analizar los retos que quedan en el ámbito sanitario. En el segundo reportaje, el programa viaja al Estrecho, donde las fuerzas de seguridad combaten a un narcotráfico cada vez más violento.

‘2026, afrontar el futuro’ "Cada vez, pasan más cosas en menos tiempo", alerta Fernando Valladares, investigador del CSIC. "Ahí están los récords asociados a incendios. El cambio climático va a un ritmo exponencial". Valladares también recuerda cómo el entorno y la salud no hacen más que darnos avisos. Un equipo del programa ha estado con la actriz Ana Torrent, que se pregunta: "¿A dónde va a llegar la IA?". Con Torrent, además, recuerda la película de Saura ‘Cría Cuervos", que cumple 50 años. Porque 2026 es otro año para echar la vista atrás a aquel 1976 en el que, pasada la muerte de Franco, todo empezó a cambiar en España. Por su parte, el escritor David Uclés comenta que el principal problema va a seguir siendo... "la vivienda. Y nos incumbe a todos, no solo a los jóvenes. Está en la Constitución como uno de nuestros derechos fundamentales... y no lo tenemos". Los precios, según todos los indicadores, van a seguir subiendo y la clase política parece no encontrar la fórmula. La igualdad sigue siendo una meta por alcanzar. Y la violencia machista, con casi 50 mujeres asesinadas en 2025, tampoco tiene freno. Asimismo, el odio -en todas sus variantes- se expande fácilmente y a toda velocidad. Dennis González, campeón del Mundo de Natación Sincronizada, da cuenta de ello, aunque lo que más le importa es que los más pequeños sepan que otro mundo es posible y que no todo se reduce a una pantalla de móvil.