'La invasión de los ultraprocesados', este sábado en 'Informe Semanal'

‘Informe Semanal’ analiza el fuerte impacto, sobre todo entre los más jóvenes, de los productos industriales repletos de aditivos. Además, el programa accede al Monasterio de Yuso, en La Rioja, y muestra cómo y en qué condiciones preservan todos los tesoros que alberga.

‘La invasión de los ultraprocesados’

Parece que cada vez comemos peor. La dieta, según los expertos, está desequilibrada en términos saludables y los especialistas en nutrición advierten de la enorme necesidad de mirar más allá del precio y de pensar, sobre todo, en los más jóvenes de la casa. Los productos ultraprocesados están por todas partes con llamativos eslóganes. "Cocinar supone un esfuerzo. Necesitamos prepararnos, pensar en los ingredientes, dedicarle un tiempo y, a veces incluso, puede que no nos salga rica la comida. Aquí tenemos su éxito asegurado", confirma José Ortiz, psicólogo experto en marketing. La rapidez prima sobre la calidad. Y las prisas no son buenas, sobre todo, a la hora de hablar de la salud. Aitor Sánchez alerta de que "por un lado, tenemos una dieta superflua en la que no hay suficiente cantidad de frutas, verduras u hortalizas. Por otro, muchos productos comerciales que, a veces, solo destacan en sus empaquetados lo que les conviene". ¿Y quién sabe leer etiquetas?

Los riesgos están claros y los conocen, en profundidad, en el Instituto de la Grasa del CSIC, en Sevilla. Allí, el investigador Javier Sánchez Perona estudia, por ejemplo, los efectos de los aceites que se utilizan y cómo pasan factura los productos ultraprocesados: "Hay enfermedades cardiovasculares, diabetes, algunos tipos de cáncer, enfermedades neurodegenerativas, lupus o esclerosis múltiple. También están ligados a enfermedades mentales como la depresión, la ansiedad o el insomnio". "La mala alimentación va de la mano de la mala salud", denuncian desde Justicia Alimentaria, que utiliza un concepto, "la pobresidad". Javier Guzmán, director de la ONG, aboga por prohibirlos: "Un niño o una niña está recibiendo decenas de anuncios a la semana. Más del 80% son alimentos que podemos considerar insanos. En otros países como Inglaterra o Portugal, estarían prohibidísimos. En el fondo, es un ejercicio de manipulación".