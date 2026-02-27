'DecoMasters' vive su repesca: decoradores y eliminados se dejarán la piel en la transformación de un bar

Esta semana, los famosos decoradores de ‘DecoMasters’ se llevarán la sorpresa de sus vidas, porque una de las parejas eliminadas volverá a la competición. Los equipos deberán mostrar evolución y riesgo al decorar dos bares, y los expulsados regresarán para echarles una mano. Aun así, solo un tándem podrá ser repescado y esa oportunidad dependerá del trabajo que realicen como pareja. En la prueba de expulsión, transformarán cocinas, aunque en esta ocasión cada proyecto tendrá un presupuesto diferente, lo que añadirá presión y estrategia.

Flores, bares y cocinas

El reto de habilidad de esta semana consistirá en elaborar, en solo 10 minutos, un elemento aparentemente sencillo pero capaz de aportar elegancia y personalidad: ramos de flores decorativos para un centro de mesa. Las dos mejores parejas obtendrán una ventaja decisiva para afrontar un nuevo proyecto que exige riesgo y evolución: una elegirá equipo y la otra, el espacio. Por equipos, decorarán dos bares con un marcado carácter. Carlos, propietario de La Lata, les dará libertad total para redecorar el local, siempre que utilicen colores neutros o cálidos y sustituyan el suelo. Por su parte, Ángel pedirá para La terraza de Casi un interior con un aire clásico, pero con un toque rústico. Cada equipo tendrá un presupuesto de 6.000 euros para desarrollar un proyecto que combine estética y confort.

Conscientes de la magnitud del desafío, el jurado ofrecerá una ayuda extra: la colaboración de los compañeros de edición, porque llega la repesca. Las parejas expulsadas pasarán a integrarse en alguno de los equipos, aunque solo una podrá regresar al concurso, y esa oportunidad dependerá íntegramente de su propio trabajo y de lo que demuestren como pareja. El jurado contará con el arquitecto e interiorista Nacho García de Vinuesa, especialista en restaurantes y locales de ocio con más de 25 años de trayectoria, entre ellos el Zen Market del Estadio Santiago Bernabéu.

Para evitar la expulsión, las parejas transformarán un espacio imprescindible en cualquier casa: la cocina. En este reto, cada pareja tendrá que dar un nuevo aire a la cocina de un cliente atendiendo a sus gustos, sus necesidades y su presupuesto, ya que la asignación económica variará según el proyecto. Les ayudarán las diseñadoras de interiores Lluïsa Deulonder y Chone de la Sotilla, quienes llevan más de cuatro décadas revolucionando las cocinas españolas. Como cocineras aficionadas, buscaban soluciones prácticas y estéticas, de esa inquietud crearon un estudio con el que han logrado transformar esta estancia en el auténtico corazón del hogar.