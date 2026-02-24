Palito se sincera en 'DecoMasters': "Tuve una depresión muy profunda de la que pensaba que no iba a salir"

Entre arreglos, decoraciones, inventarios y todo lo que tiene que ver con el propio trabajo en DecoMasters, los concursantes están generando vínculos y cada vez vamos conociendo un poco más sobre ellos. En esta ocasión, ha sido Palito la que ha abierto su corazón y le ha contado a Patricia Montero, y por ende a sus compañeros que también estaban escuchando, una de las circunstancias vitales que han marcado su camino.

Palito cuenta con una sonrisa, como quien tiene superado un trauma y ya puede hablar de él, que no tiene amigos y que los está empezando a hacer casi a sus 30 años. "Es que no tengo amigos. Estoy empezando a hacer amigos ahora, a mis casi 30 años. Mi madre y mi novio son mis mejores amigos". Ante esto, varios compañeros que estaban escuchando la conversación, como los Gemeliers o Colate Vallejo-Nágera, no dudaron en mostrar su apoyo a su compañera: "Palito, yo soy tu amigo. Somos tus amigos", dijeron al unísono.

"A mis fiestas de cumpleaños no venía nadie" Cuando era pequeña, la relación con el resto de niños no existía y lo cuenta con un ejemplo muy claro. "A mis fiestas de cumpleaños no venía nadie. Tenía que ir mi madre a recogerlos en coche a sus casas y llevarlos a mis fiestas de cumpleaños porque sino, no venía nadie". Patricia Montero le preguntó cuánto le marcó pertenecer a la familia Bosé. Un clan que fue referente en una época y al que todo el mundo conocía y conoce a día de hoy. La concursante aseguró que no ha sido fácil. "A mí me encanta ser de la familia que soy porque me ha dado mucho, pero sí que ha sido difícil en muchas circunstancias. De hecho por eso me fui de España, porque entré en la paranoia de que ya no sabía si las amistades que hacía eran por mí, o por mi apellido o por qué era".

La soledad tras la muerte de Bimba Bosé Con lágrimas en los ojos, Palito habló también de la muerte de su hermana Bimba. Se produjo en 2017, cuando la modelo tenía 41 años. Por aquel entonces, Palito vivía fuera de España y sintió, dice, la soledad más absoluta. "Cuando yo estaba allí fue cuando murió mi hermana. Pasaron muchas cosas. Estaba muy sola. Porque yo allí he estado sola de verdad, sola, sola", confesaba. "Llegué a tener una depresión muy profunda y pensaba que no iba a salir. Vi una parte muy fea del ser humano y me costaba creer en el mundo". Palito desveló también que una de las personas que más le ayudaron a salir de esa situación fue su pareja, con quien lleva nueve años. "No sé en qué momento dije que salía de aquí. Creo que fue al ver a mi pareja sufrir. Llevo nueve años con él. Yo creo que fue la desesperación suya de no poder ayudarme y decir, ya". Pero sí, salió y hoy, afirma, está muy orgullosa de la mujer en la que se ha convertido. Palito y su madre, Lucía, se han ganado el respeto y el cariño de todos sus compañeros en DecoMasters y se nota. "Son personas vitamina", asegura Mar Flores.