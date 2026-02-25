La 1 estrena 'Al margen de todo', el nuevo late show de Dani Rovira

RTVE refuerza su apuesta por la oferta de entretenimiento para la noche de los jueves con ‘Al margen de todo’. Un nuevo late show semanal, presentado por Dani Rovira, que llegará a La 1 este jueves 26 de febrero, después de ‘La Revuelta’.

Producido por RTVE en colaboración con El Terrat (THE MEDIAPRO STUDIO), ‘Al margen de todo’ es un espacio de humor semanal en el que Dani Rovira desplegará su faceta como cómico, conversador y showman en encuentros con invitados de perfiles diversos conocidos y anónimos con quienes compartirá conversación, improvisación y momentos inesperados desde la cercanía, la naturalidad y el humor que nace de la espontaneidad.

El estudio donde se graba el programa ha acogido la presentación de este estreno “esperado como agua de mayo”, tal y como ha destacado María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, que ha dado la bienvenida a Dani Rovira: “Vuelves a RTVE. Que no perdamos esa visión de humor”

Miriam García Corrales, directora de Entretenimiento de RTVE, se ha mostrado satisfecha con el proyecto porque “el humor tiene que seguir vertebrando el prime time de RTVE”. “Tenemos al mejor maestro que nos enseñará a observar la realidad y tomar todo con una sonrisa. En eso Dani es un experto”, ha añadido.

Dani Rovira ha explicado que está contento de embarcarse en este proyecto “porque es un momento muy apetecible personalmente para volver a RTVE”. “Estar al margen de la actualidad me atrae mucho. No queremos que el invitado promocione lo que está haciendo ahora, nos gusta traer a gente que no es muy conocida pero lo que cuenta es muy interesante”, ha añadido, destacando su cercanía con el público: “No soy un artista de plató, creo que soy un buen conversador”.

Vanesa Villar, productora ejecutiva del programa y directora de contenido de El Terrat (THE MEDIAPRO STUDIO) , ha definido el espacio como “un show de comedia con colaboradores fijos y colaboradores que irán cambiando, entrevista, todo bajo el paraguas del humor”. Rubén Gutiérrez, director, ha afirmado que “’Al margen de todo’ “respira humor cultura y entretenimiento” y ha confirmado “muchas sorpresas”, invitados como José Sacristán y Luis Alegre, visitas de diferentes cómicos y “un colaborador de lujo, Albert Pla, que hablará de inteligencia artificial”

Secciones y colaboraciones El programa contará con la participación de colaboradores como Albert Pla, que aportarán miradas personales y un humor atemporal alejado del ruido de la actualidad. Incluirá también la sección del cómico Daniel Fez como reportero, que recorrerá distintos puntos del país en busca de historias y personajes singulares que viven “al margen de todo”, ofreciendo una aproximación desenfadada y humana a realidades curiosas y sorprendentes. Además, la actriz cómica Mónica Pérez será la protagonista de la sección ‘Tías de cine’, en la que interpretará a grandes divas de Hollywood. Una parodia del programa de La 2 ‘Días de cine’ que dará la oportunidad a Dani Rovira de entrevistar cada día a estrellas como Marilyn Monroe, Julia Roberts, Nicole Kidman, Audrey Hepburn o Angelina Jolie.

Dani Rovira, actor humorista y comunicador Actor, humorista y comunicador, Dani Rovira es una de las figuras más reconocidas del panorama audiovisual español. Debutó en el cine en 2013 con 'Ocho apellidos vascos', una de las películas más taquilleras del cine español, por la que obtuvo el Premio Goya a Mejor Actor Revelación en 2015. Su filmografía incluye títulos como 'Ahora o nunca' (2015), 'Ocho apellidos catalanes' (2015), '100 metros'(2016), 'Superlópez' (2018), 'Mediterráneo'(2021), 'El bus de la vida' (2024), 'Sujétame el cubata' (2025) y 'Playa de lobos' (2025). En televisión ha participado en producciones de RTVE como la serie 'Historias para no dormir' y programas como 'La Noche D' y 'Un día de perros', además de presentar durante tres años consecutivos (2015-2017) la gala de los Premios Goya emitida en RTVE. Sobre los escenarios, alcanzó proyección nacional con su monólogo 'Mi familia y yo' en El Club de la Comedia, y posteriormente ha girado con espectáculos como '¿Quieres salir conmigo?' y 'Odio'. Actualmente se encuentra de gira con 'Vale la pena'. Comprometido con causas sociales y medioambientales, impulsa la Fundación Ochotumbao, desde la que desarrolla distintos proyectos solidarios.

