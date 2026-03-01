La 1 (12,3%) sube 1,8 puntos, es la cadena que más crece y firma su mejor febrero en 14 años

La 1 cierra febrero con un 12,3% de cuota y es la cadena generalista que más crece respecto al mismo mes del año pasado, al sumar 1,8 puntos. Firma su mejor dato de este mes desde 2012 y recorta la distancia con el líder hasta apenas -0,7 puntos, el margen más estrecho registrado desde entonces.

La 2 termina con un 3,2%, crece 4 décimas respecto de febrero 2025 y anota su mejor febrero desde 2010. El Canal 24 horas se sitúa en el 1,4%, el mejor febrero de su historia creciendo 4 décimas respecto al año anterior y sube en todas las franjas. Teledeporte logra el mejor mes de febrero de su historia con un 1,1% de share. Crece 4 décimas respecto a enero y 0,8 sobre 2025, y suben todas las franjas. Por su parte, Clan anota un 0,7% de cuota de pantalla.

Con estos datos, el grupo RTVE (18,6%) crece 3,2 puntos en un año y tiene su mejor febrero en 14 años.

Mejor mañana en 18 años y mejor tarde desde 2012 La 1 lidera la madrugada (8,9%), mañana (15%) y tarde (11,6%). En la tira matinal logra su mejor share de los últimos 18 años y aventaja a la siguiente opción en 3,8 puntos. En la tira matinal laborable logra un 16,8%, su mejor share en febrero desde 2007. La 1 lidera las tardes con un 11,6%, su mejor share desde 2012. No lideraba las tardes de febrero desde 2010 (16 años). Destaca su competitividad en las tardes laborables, con un 12%. Hay que remontarse a 2011 para encontrar un febrero con un share mayor. La 1 anota un prime time del 12,4%, igualando el mejor share para La 1 desde febrero de 2012.

Líder indiscutible de 13 a 64 años y en 8 comunidades Lidera en el target masculino (12%), juvenil 13-24 años (13%), en el grupo 25-44 años (11,3%), y en el segmento 45-64 años (12,5%). Es líder en Baleares (11,6%), Euskadi (13,7%), Madrid (14,3%), Valencia (15,8%), así como en Cantabria, Extremadura, Navarra y Rioja por delante de las privadas y autonómicas. Es la generalista nacional más vista en Cataluña con un 10,4%.

Los informativos tienen el mayor crecimiento en febrero de su historia y RTVE Noticias logra su mejor febrero histórico Los informativos de RTVE anotan en febrero 1.600.000 espectadores y un 14,9% de cuota. Se mantienen como 2ª opción y mejoran 3 puntos respecto a febrero de 2025, con su mejor dato en este mes desde 2018. Esa mejora de 3 puntos es la mayor de un febrero de toda su historia. El ‘Telediario 1’ (1.581.000 y 16,3%), con Alejandra Herranz, logra el mayor crecimiento de su historia en febrero tras sumar 4,2 puntos respecto a 2025 y su mejor dato este mes desde 2018. El ‘Telediario 2’ (1.693.000 y 13,9%), con Pepa Bueno, consigue el mayor crecimiento de los últimos 28 años, tras sumar 2,4 puntos respecto a 2025, con su mejor febrero desde 2018. El ‘TD Fin de Semana’ 1 (1.403.000 y 15%), con Lourdes Maldonado y Marc Sala, logra su mayor crecimiento de un febrero de los últimos 30 años tras sumar 2,7 puntos y logra su mejor febrero desde 2018. El TD Fin de Semana 2 (1.668.000 y 14,2%) revalida su liderazgo con su mejor cuota de febrero desde 2012. El ‘Telediario Matinal’, con Lorena Baeza y Alex Barreiro, se mantiene como líder absoluto con un 21,6% de cuota, y suma 3 puntos, con su mejor febrero desde 2021. La 1ª edición de los ‘Informativos Territoriales’ consigue un 14,2% y 1.485.000 contactos. Es su mejor cuota en febrero desde 2006, con un crecimiento de 7,7 puntos respecto a su anterior febrero, el mayor en un febrero de su historia. La 2ª edición (13%) registra su mejor cuota en este mes desde 2018, con un crecimiento de 3,1 puntos respecto a 2025, el mayor en febrero de su historia. ‘Informe Semanal’ sube 2,7 puntos, anota un 12% y 1.322.000 espectadores y logra su mejor febrero desde 2010. ‘Audiencia abierta’ sube 4,3 puntos y obtiene su mejor cuota de febrero de su historia con un 10,7%. ‘La noche en 24 horas’ alcanza un 2,5%, crece y logra también la mejor cuota de febrero de su historia. El portal RTVE Noticias vuelve a batir récord por tercer mes consecutivo y registra su mejor febrero histórico al superar 9,6 millones de visitantes únicos, duplicando ampliamente el dato de febrero del año anterior. Los contenidos relacionados con el accidente ferroviario de Adamuz y las noticias relacionadas con los abusos a mujeres en el seno de la policía están entre las más vistas. El cierre del mes se ha visto marcado por un notable seguimiento en RTVE Noticias del gran despliegue informativo con motivo de los ataques a Irán. La emisión del Canal 24 horas en TikTok tuvo un espectacular seguimiento con 3,5 millones de visualizaciones y 2,4 millones de espectadores únicos.

‘La Hora de La 1’ y ‘Mañaneros 360’ líderes. ‘Directo al grano’, ‘Malas Lenguas’ y ‘Aquí la tierra’ anotan récords históricos ‘La Hora de La 1’, con Silvia Intxaurrondo, se consolida como el magacín más competitivo de las mañanas, con su 2º mejor dato histórico en miles tanto en La 1 como en simultáneo con el Canal 24 horas. Lidera su banda con un 18,3% y 379.000 espectadores en La 1 y en simultáneo alcanza un 21,2% y 438.000 espectadores. Mejora su cuota en La 1 respecto a febrero de 2025 en 5,5 puntos. En simulcast mejora respecto a 2025 en 6,1 puntos. ‘Mañaneros 360’, con Javier Ruiz y Adela González, mantiene el liderazgo y consigue su 2º mejor dato histórico en miles, al anotar un 16,1% y 538.000 espectadores. La 1 no conseguía un dato tan alto en esta franja en febrero desde 2007. Se mantiene a 3,4 puntos de distancia de la 2ª opción. Crece sobre la temporada anterior 4,2 puntos. El segundo bloque consigue récord histórico en miles y su 2ª mejor cuota en el mes de febrero, al promediar un 12,2% y 1.023.000 espectadores. La 1 no conseguía una cuota tan alta en esta franja en febrero desde 2014. Adela González y Javier Ruiz presentan 'Mañaneros' ‘Directo al grano’, con Marta Flich y Gonzalo Miró, iguala a su récord histórico en cuota y consigue su 2º mejor dato en miles al anotar un 11,1% y 953.000 espectadores. La 1 no conseguía un dato tan alto en esta franja en febrero desde 2018. Mantiene la misma cuota que en el mes anterior y mejora el dato de La 1 en esta franja respecto a febrero de 2025 en 1,6 puntos. En su tramo final (17:00-17:45) lidera con un 11,6%. ‘Malas lenguas’, con Jesús Cintora, consigue su récord histórico en miles con 1.110.000 espectadores, y su 2ª mejor cuota con un 12,2% La 1 no conseguía una cuota tan alta en esta franja en febrero desde 2011. Se afianza como el programa en directo más visto de la tarde y ocupa el 2º puesto en la banda. Gana medio punto respecto al mes anterior y mejora la cuota de La 1 en esta franja respecto a 2025 en 4,6 puntos. 'Malas lenguas' o ‘Aquí la Tierra’, con Jacob Petrus, registra un 13,9% y 1.466.000 espectadores, consolidándose como 2ª opción. Registra su récord histórico en cuota (desde su estreno en mayo de 2014) y su mejor dato en miles desde noviembre de 2021. Mejora respecto al mes anterior en medio punto y respecto a 2025 en 2,5 puntos. La edición dominical se mantiene líder con un 12,2% y 1.374.000 espectadores. ‘D Corazón’, con Anne Igartiburu y Javier de Hoyos, anota un 9,7% y 622.000 espectadores, su tercer mejor dato histórico. Crece respecto a la temporada anterior en 2,2 puntos. Se mantiene como 2ª opción entre las cadenas generalistas. 'D Corazón'

‘Historias que hacen historia’, líder por 15º mes consecutivo El bloque de ficción con ‘Valle Salvaje y ‘La Promesa’ anota un 12,2% y sitúa a la cadena líder un mes más y de forma consecutiva en su franja desde diciembre de 2024. 'La Promesa' ‘Valle Salvaje’ lidera su franja por séptimo mes consecutivo. Alcanza un 11,8%, segunda mejor cuota mensual de su historia, y bate récord de espectadores con un promedio de 899.000. Su audiencia global (lineal + diferido) llega a 1.118.000 espectadores. Lidera entre los jóvenes de 13 a 24 años y en los adultos de 45 años en adelante. ‘La Promesa’ continúa imbatible y amplía la ventaja frente a sus competidores. Promedia un 12,5% de share, con una subida respecto a enero de 4 décimas, y 1.016.000 espectadores. Su audiencia global (lineal + diferido) se eleva a 1.298.000 espectadores. Ha liderado todos los días con una ventaja en su franja de 2,9 puntos sobre su más directo competidor. Es primera opción de 13 a 24 años y de 45 años en adelante. Este mes destaca además el estreno de ‘Anatomía de un instante’, el mejor estreno de una miniserie en La 1 desde 2013. Los cuatro episodios promedian un 15% de cuota, 1.364.000 espectadores y 4.472.000 contactos, liderando su franja a 4,8 puntos de la siguiente opción.

El entretenimiento de La 1 destaca en febrero ‘La Revuelta’ promedia un 11,1%, 1.412.000 seguidores y roza los 4 millones de espectadores únicos cada noche este mes (3.979.000). El programa de David Broncano es líder indiscutible en los targets jóvenes de 13 a 44 años (15,1% en 13 a 24 y 18,3% en 25 a 44 años). Registra su mejor dato el 4 de febrero con un 12,7% y 1.649.000 espectadores con las visitas de Arturo Valls y David Uclés. El Benidorm Fest 2026 logró en su final del día 14 una media de 1.085.000 seguidores, un 12,1% de cuota y 4.134.000 espectadores únicos. Fue lo más visto del día y líder de su franja, con una ventaja de 3.1 puntos respecto a la siguiente opción. Lideró en todos los públicos de 4 a 64 años, con grandes datos entre los jóvenes: 19,3% de 4 a 12 años; 21% de 13 a 24; y 28,4% de 25 a 44 años. Las tres galas registraron una audiencia media del 11,5% de cuota, 945.000 espectadores y más de ocho millones de contactos. Benidorm Fest 2026 RTVE/Raúl Tejedor ‘DecoMasters’ promedia un 9,8% de cuota, 608.000 espectadores y más de 2,6 millones de contactos. El nuevo talent de decoración y reformas de TVE, acumula más de 10,7 millones de espectadores únicos desde su estreno. Es segunda opción en su franja para todos los targets jóvenes y públicos intermedios de 13 a 64 años, alcanzando un 13,2% en 25 a 44 años. ‘The Floor’, con Chenoa, promedia un 11,5% de cuota, 923.000 seguidores y más de 2,4 millones de espectadores únicos por programa (2.453.000). Es líder de 25 a 64 años, con un 17,5%; en 25 a 44 años y en 45 a 64 años (12,1%). ‘Top Chef: Dulces & Famosos’, con Paula Vázquez, promedia un 10% de cuota, 714.000 seguidores y más de 2,9 millones de espectadores únicos (2.902.000). Lidera en todos los grupos de 13 a 64 años (12,1%) en 13 a 24 años, (13,5%) en 25 a 44 años y en 45 a 64 años (10,5%). El estreno de ‘Al margen de todo’, con Dani Rovira, alcanza un 10,1% de cuota y es la oferta más contactada en su franja, con 2.280.000 espectadores únicos. Logra su mejor dato en el grupo de edad de 25 a 44 años con un 12,2%, en el que comparte el liderazgo con Telecinco. Egoitz Txurruka ‘TRIVIAL PURSUIT’, con Egoitz Txurruka, refuerza la oferta de concursos de RTVE y mejora la franja de la noche de los viernes. Su estreno anota un 7,9% de cuota de promedio y más de 2,6 millones de espectadores únicos, una mejora del 32% en la franja. En su segunda semana, la primera entrega original logra un 8,5% y 2.323.000 espectadores únicos. Y en su tercera semana, la primera entrega de viernes 27 de febrero, emitida en simulcast en La1 y La2, logra un 10,7% de cuota y cerca de 2,9 millones de espectadores únicos (2.880.000), liderando su franja de emisión entre las cadenas generalistas de ámbito nacional y convirtiéndose en la opción preferida por todos los grupos de edad de 25 a 74 años.

El Atlético de Madrid–Barcelona, lo más visto del mes en televisión y partido más visto del año El Atlético de Madrid–Barcelona de Copa del Rey, emitido el 12 de febrero, se corona como lo más visto del mes con 3.699.000 espectadores y un 26,7% de share. Es el partido más visto del año, el tercero más visto de la temporada y el encuentro de Copa con mayor audiencia de la temporada. Además, es el partido más contactado de Copa de los 3 últimos años, con 8.351.000 espectadores. Atlético de Madrid- Barcelona En deportes destacan los Juegos Olímpicos de invierno de Milano 2026. Han contado con una amplia cobertura por parte de RTVE, que ha ofrecido 148 emisiones en directo, con una media de un 1,5% de cuota. La emisión más vista fue el relevo mixto de esquí de montaña, con 281.000 espectadores y un 5,4% en La 2. En alcance, el snowboard femenino se lleva el oro: 1.799.000 espectadores únicos. ‘El 47’ domina el ranking mensual de cine La 1 domina el cine en febrero: 18 de las 20 películas más vistas pertenecen a la cadena. ‘El 47’ es la más seguida con 1.457.000 espectadores de media y 14,8% de cuota. Por su parte ‘Juego de ladrones. El atraco perfecto’ es la cinta con mayor alcance: 4,2 millones de espectadores únicos y segundo mejor dato del año para ‘La película de la semana’ con 1.287.000 espectadores y 11,8% de cuota.

‘Cifras y letras’ sobresale en La 2 El concurso ‘Cifras y letras’, con Aitor Albizua, es lo más visto cada día en La 2. Anota en febrero 681.000 espectadores de media y un 5,1% de cuota, y continúa con datos muy superiores al promedio de la cadena. ‘Malas lenguas’ (551.000 y 7%) logra en febrero su 2º mejor registro en contactos diarios en La 2, con 1.751.000 espectadores únicos. En prime time destaca este mes la Gala Drag del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, con 408.000 espectadores y un 4,3% de cuota. Y ‘Al cielo con ella’ logra un 3% de cuota y 377.000 espectadores, manteniendo sus datos respecto al mes anterior. El estreno del magacín cultural ‘Sukha’ anota 190.000 espectadores y un 2,1% de cuota. Logra sus mejores registros en el público de 45 a 64 años (2,5%).

Los Premios Goya 2026 lideran en La 1 con su mayor ventaja histórica y una media de 2,3 millones y un 26% La 40ª edición de los Premios Goya se convirtió este sábado en el programa más visto del día y consiguió su mayor distancia histórica respecto a la competencia, con 19.2 puntos de ventaja. Logró una media de 2.396.000 espectadores y un 26% de cuota de pantalla en La 1, lo que supone su mejor cuota desde 2020 y su edición más vista desde 2023. Hasta 5.162.000 personas vieron en algún momento la ceremonia, que logró el minuto de oro del día a las 23:01 horas con 2.808.000 seguidores y 25,4% de cuota de pantalla. La 1 fue ayer la cadena líder, con un 14,9% de cuota, superando en más de cinco puntos a la segunda opción, y fue la más vista en las franjas de madrugada (7,2%), mañana (12,8%), tarde (10,2%), prime time (19,3%) y late night (26,6%). Éxito, además, para el especial de la alfombra roja de La 1, también líder con 1.048.000 espectadores, lo que se tradujo en un 12,1%, su mejor cuota desde 2019. Más de 3,5 millones de personas conectaron en algún momento con los preparativos de la gran fiesta. Una jornada dedicada al cine español que La 1 arropó con la emisión de varias películas que lideraron sus franjas de emisión: por la tarde, ‘Campeonex’ congregó un 9,6% de cuota y fue lo más contactado de su franja con 2.935.000 espectadores únicos. Luego, ‘Thi Mai, rumbo a Vietnam’ lidera con un 9,8% y más de 2,2 millones de espectadores únicos. Y tras la gala, ‘Cinco lobitos’ lidera con un 14,9% de cuota y más de 1,3 millones de espectadores únicos.