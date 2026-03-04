Lolita Flores y Elena Furiase, invitadas de Dani Rovira en 'Al margen de todo'
- Dani Rovira charlará también con la actriz Ana Milán y la escritora Anabel Vázquez
- Jueves 5 de marzo, después de ‘La Revuelta’ en La 1 y RTVE Play
Lolita Flores y su hija, Elena Furiase se sentarán en los sofás de ‘Al margen de todo’. El recién estrenado programa de entretenimiento, presentado por Dani Rovira, contará también con la visita de la actriz Ana Milán, que acudirá con su mejor amiga, la escritora Anabel Vázquez.
En la segunda entrega de ‘Al margen de todo’, Dani Rovira volverá a desplegar su faceta como cómico, conversador y showman. En esta ocasión compartirá conversación y mucha improvisación con Lolita Flores y su hija Elena Furiase.
Siempre con una alta dosis de humor para observar la realidad desde una perspectiva muy optimista, Dani Rovira charlará también con la actriz Ana Milán, que acudirá con su mejor amiga, la escritora Anabel Vázquez.
Escapada a Vigo y análisis de las peores rimas
Además, Carlos Areces analizará las peores rimas de canciones, Daniel Fez visitará Vigo para hablar sobre la lluvia con Abel Caballero, alcalde de la ciudad; la cómica Paula Púa hará lo que más le gusta, fliparse con todo, y el inclasificable Albert Pla traerá sorpresas con su sección ‘Hecho con IA’.
Producido por RTVE en colaboración con El Terrat (THE MEDIAPRO STUDIO), ‘Al margen de todo’ es un espacio de humor semanal en el prime time de La 1 donde Dani Rovira saca todo su humor a relucir. Un show de comedia con colaboradores fijos y colaboradores que irán cambiando, y siempre bajo el paraguas del humor.