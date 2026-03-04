Lolita Flores y Elena Furiase, invitadas de Dani Rovira en 'Al margen de todo'

Lolita Flores y su hija, Elena Furiase se sentarán en los sofás de ‘Al margen de todo’. El recién estrenado programa de entretenimiento, presentado por Dani Rovira, contará también con la visita de la actriz Ana Milán, que acudirá con su mejor amiga, la escritora Anabel Vázquez.

En la segunda entrega de ‘Al margen de todo’, Dani Rovira volverá a desplegar su faceta como cómico, conversador y showman. En esta ocasión compartirá conversación y mucha improvisación con Lolita Flores y su hija Elena Furiase.

Siempre con una alta dosis de humor para observar la realidad desde una perspectiva muy optimista, Dani Rovira charlará también con la actriz Ana Milán, que acudirá con su mejor amiga, la escritora Anabel Vázquez.

Lolita Flores y Elena Furiase visitan 'Al margen de todo'