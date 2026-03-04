La 1 lidera el martes (16,2%) con su mejor cuota del año

La 1 fue este martes la cadena más vista, con una cuota del 16,2%, su mejor dato de este año. Un registro logrado gracias a su programación habitual y una apuesta deportiva reforzada: fútbol de clasificación para el Mundial femenino, Copa del Rey, actualidad, entretenimiento y ficción, que dieron a La 1 el liderazgo en las franjas de madrugada (10,6%), mañana (19,2%), tarde (11,4%) y prime time (22,5%).

El mejor deporte, en RTVE Por la tarde, RTVE emitió y produjo íntegramente el enfrentamiento entre España e Islandia de clasificación para el Mundial femenino, que se saldó con la victoria de la Selección Española y con una audiencia de 1.018.000 espectadores y 11,1% de cuota y más de 3,9 millones de contactos. Es el partido de fútbol femenino más visto del año. Y a continuación, la vuelta de la semifinal de Copa del Rey entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, dio el pase a la final a los rojiblancos y se convirtió en la emisión más vista del año. Y respecto al fútbol, bate récords: es el partido más visto de la temporada, con 4.028.000 seguidores, 26,9% de cuota y 8.022.000 espectadores únicos Imagen del partido España-Islandia de clasificación para el Mundial femenino

Martes de liderazgos Este martes, además del fútbol, fueron líderes el Telediario Matinal, con Álex Barreiro (24,1%); ‘La Hora de La 1’, con Silvia Intxaurrondo (24,4%); y 'Mañaneros 360', conducido por Javier Ruiz y Adela González (18,3%), que iguala su tercera mejor cuota del año. Por la tarde, ‘Valle Salvaje’ (12,8%) también se impuso en su franja de emisión e igualó su tercer mejor dato del año. En el descanso del partido de Copa del Rey, lideró el ‘Telediario 2’ (23,9%) presentado por Javier Gutiérrez. Y tras el fútbol, ‘La Revuelta’ (12,8%) se impuso en su franja con una ventaja de 1.8 puntos sobre su inmediato competidor y fue la oferta más contactada de su franja con 4.098.000 espectadores únicos. Lideró entre los niños de 4 a 12 (26,5%), jóvenes de 13 a 24 (17,3%), adultos de 25 a 44 (18,4%) y adultos de 45 a 64 años (14,8%). Por la tarde, ‘Directo Al Grano’, con Marta Flich y Gonzalo Miró, volvió a ser la oferta más contactada de su franja con 3.006.000 espectadores únicos y lideró a partir de las 17:00 horas con un 12,2% y 951.000 espectadores de media.