La 1 lidera el martes (16,2%) con su mejor cuota del año
- El Barcelona-Atlético de Madrid de Copa del Rey (4.028.000 espectadores y 26,9%) es lo más visto del año y el fútbol más visto de la temporada
- El España-Islandia de clasificación para el Mundial femenino, producido íntegramente por RTVE, supera el millón de espectadores (11,1%) y es el fútbol femenino más visto del año
- Liderazgos del TD 2, ‘La Revuelta’, Telediario Matinal, ‘La Hora de La 1’, ‘Mañaneros 360’ y ‘Valle salvaje’
La 1 fue este martes la cadena más vista, con una cuota del 16,2%, su mejor dato de este año. Un registro logrado gracias a su programación habitual y una apuesta deportiva reforzada: fútbol de clasificación para el Mundial femenino, Copa del Rey, actualidad, entretenimiento y ficción, que dieron a La 1 el liderazgo en las franjas de madrugada (10,6%), mañana (19,2%), tarde (11,4%) y prime time (22,5%).
El mejor deporte, en RTVE
Por la tarde, RTVE emitió y produjo íntegramente el enfrentamiento entre España e Islandia de clasificación para el Mundial femenino, que se saldó con la victoria de la Selección Española y con una audiencia de 1.018.000 espectadores y 11,1% de cuota y más de 3,9 millones de contactos. Es el partido de fútbol femenino más visto del año.
Y a continuación, la vuelta de la semifinal de Copa del Rey entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, dio el pase a la final a los rojiblancos y se convirtió en la emisión más vista del año. Y respecto al fútbol, bate récords: es el partido más visto de la temporada, con 4.028.000 seguidores, 26,9% de cuota y 8.022.000 espectadores únicos
Martes de liderazgos
Este martes, además del fútbol, fueron líderes el Telediario Matinal, con Álex Barreiro (24,1%); ‘La Hora de La 1’, con Silvia Intxaurrondo (24,4%); y 'Mañaneros 360', conducido por Javier Ruiz y Adela González (18,3%), que iguala su tercera mejor cuota del año.
Por la tarde, ‘Valle Salvaje’ (12,8%) también se impuso en su franja de emisión e igualó su tercer mejor dato del año.
En el descanso del partido de Copa del Rey, lideró el ‘Telediario 2’ (23,9%) presentado por Javier Gutiérrez. Y tras el fútbol, ‘La Revuelta’ (12,8%) se impuso en su franja con una ventaja de 1.8 puntos sobre su inmediato competidor y fue la oferta más contactada de su franja con 4.098.000 espectadores únicos. Lideró entre los niños de 4 a 12 (26,5%), jóvenes de 13 a 24 (17,3%), adultos de 25 a 44 (18,4%) y adultos de 45 a 64 años (14,8%).
Por la tarde, ‘Directo Al Grano’, con Marta Flich y Gonzalo Miró, volvió a ser la oferta más contactada de su franja con 3.006.000 espectadores únicos y lideró a partir de las 17:00 horas con un 12,2% y 951.000 espectadores de media.
Lo más visto de La 2
En La 2, ‘Cifras y Letras’, presentado por Aitor Albizua, volvió a ser lo más visto del día con 688.000 espectadores de media y más de 1,2 millones de contactos (4,5%).
Destacaron también en la cadena 'Malas lenguas', con Jesús Cintora (7,3% y 1.930.000 contactos), y 'Sukha', presentado por Susana Castañón y Pablo G. Batista, que con 303.000 espectadores y 3,3% logra máximos desde su estreno. Llegó este martes a 1.286.000 contactos.