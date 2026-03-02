La 1 estrena este sábado la película 'Soy Nevenka' dentro de su programación especial por el 8M

Como parte de la amplia programación de RTVE por el Día Internacional de la Mujer, La 1 estrena este sábado 7 de marzo ‘Soy Nevenka’, la película de Icíar Bollaín basada en hechos reales sobre la figura de Nevenka Fernández, la primera mujer que logró que se condenara por acoso sexual a un político en España. Antes, ‘Informe Semanal’ entrevistará a Nevenka Fernández y a otras mujeres cuyos casos marcaron un punto de inflexión en ‘Voces de mujeres valientes’.

‘Voces de mujeres valientes’ en ‘Informe Semanal’ La noche especial comenzará a las 21:30 horas con ‘Informe Semanal’. ‘Voces de mujeres valientes’ analizará la extensa lista de denuncias de acoso de todo tipo que están saliendo a la luz desde el ámbito político, social/cultural y, en las últimas semanas, desde las filas de la policía. Contará con una amplia entrevista a Nevenka Fernández, mujer que hace 25 años logró romper barreras en la escena política a pesar de un enorme coste personal. Aunque ha habido avances en cuestión de derechos, más de dos décadas después siguen revelándose casos similares, con un descrédito hacia las víctimas que se asemeja al que sufrió Nevenka en Ponferrada cuando dio el paso de denunciar públicamente a un alcalde que acabaría condenado. Además, el programa entrevistará a otra mujer, Gisèle Pelicot, cuya historia ha traspasado las fronteras de Francia.