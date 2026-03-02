La 1 estrena este sábado la película 'Soy Nevenka' dentro de su programación especial por el 8M
- Dirigida por Icíar Bollaín, está basada en la historia real de Nevenka Fernández, la primera mujer que logró que se condenara a un político por acoso en España
- Antes, ‘Informe Semanal’ dedicará gran parte de su programa a ‘Voces de mujeres valientes’, con entrevistas a Nevenka Fernández y Giséle Pelicot
- Sábado 7 de marzo, a partir de las 21:30 horas en La 1 y RTVE Play
Como parte de la amplia programación de RTVE por el Día Internacional de la Mujer, La 1 estrena este sábado 7 de marzo ‘Soy Nevenka’, la película de Icíar Bollaín basada en hechos reales sobre la figura de Nevenka Fernández, la primera mujer que logró que se condenara por acoso sexual a un político en España. Antes, ‘Informe Semanal’ entrevistará a Nevenka Fernández y a otras mujeres cuyos casos marcaron un punto de inflexión en ‘Voces de mujeres valientes’.
‘Voces de mujeres valientes’ en ‘Informe Semanal’
La noche especial comenzará a las 21:30 horas con ‘Informe Semanal’. ‘Voces de mujeres valientes’ analizará la extensa lista de denuncias de acoso de todo tipo que están saliendo a la luz desde el ámbito político, social/cultural y, en las últimas semanas, desde las filas de la policía. Contará con una amplia entrevista a Nevenka Fernández, mujer que hace 25 años logró romper barreras en la escena política a pesar de un enorme coste personal.
Aunque ha habido avances en cuestión de derechos, más de dos décadas después siguen revelándose casos similares, con un descrédito hacia las víctimas que se asemeja al que sufrió Nevenka en Ponferrada cuando dio el paso de denunciar públicamente a un alcalde que acabaría condenado. Además, el programa entrevistará a otra mujer, Gisèle Pelicot, cuya historia ha traspasado las fronteras de Francia.
‘Soy Nevenka’
La historia real de Nevenka Fernández fue trasladada a la ficción en 2024, bajo la dirección de Icíar Bollaín, y con un reparto liderado por Mireia Oriol, que da vida a la joven concejala, y Urko Olazabal, que interpreta al alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez. Ricardo Gómez, Carlos Serrano y Lucía Veiga completan el reparto.
La película se estrena por primera vez en abierto este sábado a las 22:00 horas en La 1, justo el mes en el que se cumplen 25 años de la denuncia que marcó un hito judicial en nuestro país.
El film arranca cuando Nevenka Fernández, de 24 años, concejala de Hacienda en el Ayuntamiento de Ponferrada, sufre acoso sentimental y profesional por parte del alcalde, perteneciente a la pequeña burguesía local y la persona más poderosa de la ciudad. La joven decide denunciar y paga un alto precio: su entorno no la apoya, la sociedad le da la espalda y los medios la someten a un juicio público.