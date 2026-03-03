Joseba Arguiñano visita las cocinas de 'Top Chef: Dulces y Famosos'

Este miércoles, los concursantes de ‘Top Chef: Dulces y Famosos’ tienen como misión elaborar una tarta para personas celíacas y veganas. Además, en la cuarta entrega del talent culinario, recibirán la visita de Joseba Arguiñano y de una chef sorpresa.

La semana pasada, Mariano Peña fue eliminado tras un duelo con Ivana Rodríguez, en el que ambos tenían que elaborar una isla flotante con hilos de caramelo. Samantha Ballentines demostró su evolución y fue nombrada pastelera top chef de la semana.

Cocina inclusiva En este cuarto capítulo, ‘Top Chef: Dulces y Famosos’ pone el foco en la cocina inclusiva con un reto especialmente delicado: elaborar una tarta para personas celíacas y veganas, que mantenga sabor, textura y creatividad al más alto nivel. Un desafío que obliga a extremar la precisión y que demuestra quién domina realmente la repostería. Ivana Rodríguez

Joseba Arguiñano y una visita sorpresa Además de la técnica, los participantes deberán tener una buena intuición para descubrir quién es la verdadera chef entre tres personas. De su acierto o error dependerá una gran ventaja en la prueba. También contarán con otra visita: la de Joseba Arguiñano, que traerá un postre oculto en la temida Caja Negra. En ella los concursantes solo podrán guiarse por el olor, el tacto y el sabor para replicar el postre ya que no verán absolutamente nada. Un capítulo completo, exigente y lleno de sorpresas.