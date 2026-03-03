Joseba Arguiñano visita las cocinas de 'Top Chef: Dulces y Famosos'
- Además, los participantes deberán elaborar una tarta para personas celíacas y veganas
- Miércoles 4 de marzo, después del Real Sociedad-Athletic de Bilbao de Copa del Rey, en La 1 y RTVE Play
Este miércoles, los concursantes de ‘Top Chef: Dulces y Famosos’ tienen como misión elaborar una tarta para personas celíacas y veganas. Además, en la cuarta entrega del talent culinario, recibirán la visita de Joseba Arguiñano y de una chef sorpresa.
La semana pasada, Mariano Peña fue eliminado tras un duelo con Ivana Rodríguez, en el que ambos tenían que elaborar una isla flotante con hilos de caramelo. Samantha Ballentines demostró su evolución y fue nombrada pastelera top chef de la semana.
Cocina inclusiva
En este cuarto capítulo, ‘Top Chef: Dulces y Famosos’ pone el foco en la cocina inclusiva con un reto especialmente delicado: elaborar una tarta para personas celíacas y veganas, que mantenga sabor, textura y creatividad al más alto nivel. Un desafío que obliga a extremar la precisión y que demuestra quién domina realmente la repostería.
Joseba Arguiñano y una visita sorpresa
Además de la técnica, los participantes deberán tener una buena intuición para descubrir quién es la verdadera chef entre tres personas. De su acierto o error dependerá una gran ventaja en la prueba.
También contarán con otra visita: la de Joseba Arguiñano, que traerá un postre oculto en la temida Caja Negra. En ella los concursantes solo podrán guiarse por el olor, el tacto y el sabor para replicar el postre ya que no verán absolutamente nada. Un capítulo completo, exigente y lleno de sorpresas.
Así es ‘Top Chef: Dulces y Famosos’
Presentado por Paula Vázquez, ‘Top Chef: Dulces y Famosos’ pone a prueba las habilidades de repostería de 16 celebrities: Belén Esteban, Benita Castejón, Luis Merlo, Eva Isanta, Mariano Peña, Nicolás Coronado, Alejandro Vergara, Ivana Rodríguez, Marina Castaño, Desirée Vila, Tote Fernández, Roi Méndez, Natalia Rodríguez, Samantha Ballentines, Ana Morgade y Alejandra Osborne.
Todas sus creaciones son valoradas por el jurado, formado por Paco Roncero, Eva Arguiñano y Osvaldo Gross.