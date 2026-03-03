La 2 (3,2%) logra su mejor febrero en 16 años

La 2 cierra el mes de febrero con un 3,2% de cuota. Crece 4 décimas respecto a febrero de 2025 y anota su mejor febrero desde 2010, hace 16 años. Destacan sus concursos, tanto en sobremesa como en la noche, y su dato en la franja de tarde, récord con ‘Malas lenguas’.

Respecto a febrero de 2025, suben la madrugada (2,1% y 0,1 de crecimiento), la mañana (2,1% y 4 décimas), y, sobre todo, la tarde (4,2% y 1,5 puntos). La tarde no obtenía un dato tan alto en febrero desde 2010 (4,9%), la madrugada desde 2024 (2,3%) y la mañana, también desde este mismo año (2,3%).

Por ámbitos, La 2 logra sus máximos en Castilla y León (4,3%), donde crece 6 décimas respecto a febrero de 2025; Euskadi (4,1%) y Navarra (4% y 0,4 de crecimiento). Por encima del promedio de la cadena en el mes se sitúan también Aragón (3,6% y 0,3 de crecimiento) y Madrid (3,6% y 3 décimas); Galicia (3,5% y 5 décimas), Castilla-La Mancha (3,4% y 8 décimas) y Valencia y Asturias (3,2%).

‘Cifras y letras’, lo más visto El concurso cultural ‘Cifras y letras’, con Aitor Albizua, es lo más visto cada día en La 2. Anota en el mes 681.000 espectadores de media y un 5,1% de cuota, y continúa con datos muy superiores al promedio de la cadena. Las repeticiones del concurso anotan un 3,9% y 497.000 espectadores. Obtiene un 4,9% en la franja entre las 21:30 y las 22:00 horas en el arranque del año (enero y febrero), su 2º mejor dato en este período desde 2004 (5,8%). En la sobremesa, las emisiones originales del concurso ‘Saber y Ganar’ continúan en buenos datos: anotan en el mes 576.000 espectadores y un 6,1% de cuota, con un incremento de 1 décima respecto a enero. En esta franja, ‘Grandes documentales’ anota 337.000 espectadores y un 4% de cuota. Firma su mejor febrero en miles desde 2023.

‘Malas lenguas’, récord en las tardes Destacan además los datos de La 2 en las tardes, con sus mejores datos en esta franja de los últimos 16 años. El espacio ‘Malas lenguas’ (551.000 y 7% de cuota), con Jesús Cintora, logra en febrero su 2º mejor registro en contactos diarios en La 2, con 1.751.000 espectadores únicos. Por ámbitos, logra sus mejores cuotas en Navarra (11,4%), Euskadi (11,2%, donde lidera sobre el resto de generalistas), y Madrid (10,1%). En Castilla y León logra un 7,9% y en Galicia un 7,8%, y supera el 5,0% de cuota en Aragón (7,0%), Castilla-La Mancha (6,2%), Andalucía y Asturias (5,8%), Canarias (5,2%), y Cataluña (5,1%). También en las tardes destaca el magacín cultural ‘Sukha’, que acumula un total de 4.756.000 espectadores desde su estreno el 16 de febrero, El programa presentado por Susana Castañón y Pablo G. Batista anota su máximo el día 25, con 213.000 espectadores y un 2,4% de cuota. En el conjunto de las emisiones, logra sus mejores registros en el público masculino (2,5%) y de 45 a 64 años (2,5%).

Prime time En prime time destaca este mes la Gala Drag del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, con 408.000 espectadores y un 4,3% de cuota. En su franja logra un crecimiento para la cadena de 157.000 espectadores y 1,7 puntos. Sube 88.000 espectadores respecto al año anterior y es su mejor registro desde 2020. También con buenos datos, la gala ‘Carnaval Santa Cruz de Tenerife 2026: Gala de la Reina’, con 271.000 espectadores y un 2,9% de cuota. También sobresale un mes más ‘Al cielo con ella’, el late show de los domingos presentado por Henar Álvarez con entrevistas y humor gamberro y transgresor. Logra este mes un 3% de cuota y 377.000 espectadores de media, manteniendo sus datos respecto al mes anterior. Con promedios en el entorno o por encima del obtenido por la cadena en el mes, el partido de Fútbol Sala Eurocopa ‘Portugal-España’ (457.000 y 4,4%), y el Fútbol Liga Española Sevilla-Girona (325.000 y 3,2%); ‘JJ.OO. Esquí de montaña, relevos’ (281.000 y 5,4%), e ‘Historia de nuestro cine’ (258.000 y 3,1%). Por la mañana, ‘El western de La 2’ (109.000 y 3,1%) logra en febrero su mejor dato mensual histórico en cuota, incluyendo todas las emisiones de este espacio contenedor cinematográfico (mañana y tarde).