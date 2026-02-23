Enlaces accesibilidad
La película 'Iván & Hadoum', participada por RTVE, gana el Teddy Award en el Festival de Berlín

  • Un galardón que premia a la mejor película de temática LGTBIQ+
  • La cinta de Ian de la Rosa participará en marzo en la sección oficial del Festival de Málaga
  • Todo ello, tras un fin de semana de éxito de audiencia para el cine de RTVE y como antesala de los Goya, a los que la Corporación llega con 90 nominaciones
Fotograma de la película 'Ivan & Hadoum'
PRENSA RTVE

La película ‘Iván & Hadoum’, participada por RTVE, ha recogido este sábado el Teddy Award de la Berlinale, que reconoce a la mejor mirada LGTBIQ+. Un hito que llega tras un fin de semana de éxito del cine y la ficción en La 1, y en vísperas de la 40ª edición de los Premios Goya y del Festival de Málaga.

Éxito en la Berlinale

‘Iván & Hadoum’, opera prima de Ian de la Rosa que se estrenó en la sección Panorama de la Berlinale, es una historia ambientada en un invernadero del sur de España: Iván se enamora de Hadoum, una compañera de trabajo recién contratada. Sin embargo, su esperado ascenso profesional interfiere en su relación, lo que le obliga a decidir qué tipo de persona quiere ser.

El éxito en Berlín sirve de antesala a la presencia de la película en la 29ª edición del Festival de Málaga el próximo mes de marzo.

'Anatomía de un instante', entre los éxitos del fin de semana

Cine y ficción líderan las audiencias de La 1 el fin de semana

En vísperas de los Premios Goya 2026, en los que las películas participadas por RTVE suman 90 nominaciones, la oferta de cine y ficción de La 1 está siendo todo un éxito de audiencia. Este pasado sábado, la emisión de ‘El 47’ fue líder con una media de 1.457.000 espectadores y un 14,8% de cuota y más de 3,7 millones de contactos. La película de Marcel Barrena fue un éxito de taquilla y la gran triunfadora de la pasada edición de los Goya: mejor Película, mejor actor y actriz de reparto (Salva Reina y Clara Segura), mejor dirección de producción y mejores efectos especiales.

Y ayer, la audiencia se quedó en La 1 para ver el estreno en abierto de la miniserie ‘Anatomía de un instante’, que promedio un 15% de cuota y lideró a 4.8 puntos de distancia de la siguiente opción.

