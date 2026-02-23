La película 'Iván & Hadoum', participada por RTVE, gana el Teddy Award en el Festival de Berlín

La película ‘Iván & Hadoum’, participada por RTVE, ha recogido este sábado el Teddy Award de la Berlinale, que reconoce a la mejor mirada LGTBIQ+. Un hito que llega tras un fin de semana de éxito del cine y la ficción en La 1, y en vísperas de la 40ª edición de los Premios Goya y del Festival de Málaga.

Éxito en la Berlinale ‘Iván & Hadoum’, opera prima de Ian de la Rosa que se estrenó en la sección Panorama de la Berlinale, es una historia ambientada en un invernadero del sur de España: Iván se enamora de Hadoum, una compañera de trabajo recién contratada. Sin embargo, su esperado ascenso profesional interfiere en su relación, lo que le obliga a decidir qué tipo de persona quiere ser. El éxito en Berlín sirve de antesala a la presencia de la película en la 29ª edición del Festival de Málaga el próximo mes de marzo. 'Anatomía de un instante', entre los éxitos del fin de semana