'Anatomía de un instante' (15%) lidera en La 1, cadena más vista este domingo (12,4%)

El estreno en abierto de ‘Anatomía de un instante’ en La 1 fue líder de audiencia, con una media de 1.364.000 espectadores, un 15% de cuota, hasta 4.472.000 contactos y 4.8 puntos de ventaja sobre la siguiente opción. La 1 (12,4%) fue la cadena escogida por el público este domingo, y líder de audiencia en las franjas de madrugada (6,5%), mañana (11,4%), tarde (11,1%), prime time (14,2%) y late night (13,8%).

Gran estreno de 'Anatomía de un instante' en La 1 Fotógrafo JulioVergne Julio Vergne

‘Anatomía de un instante’ En la víspera del 45º aniversario del golpe de Estado del 23-F, RTVE estrenó este miniserie de cuatro capítulos y todos ellos fueron líderes en sus franjas: el primero reunió a más de 3,1 millones de espectadores únicos (13,2%); el segundo logró casi 2,7 millones de contactos (14,9%); el tercero, casi dos millones (16%); y el cuarto superó 1,3 millones (17,6%). La miniserie de Alberto Rodríguez lideró en todas las edades de 4 a 74 años: registró un 11,5% en el público de 4 a 12 años; un 18,4% en la franja de 13 a 24 años; un 12,2% enrre 25 y 44 años; un 16,1% en el de 45 a 64; un 14% en la franja de 65 a 74 años ‘Anatomía de un instante’ fue líder en Aragón (16,6%), Asturias (22,4%), Castilla-La Mancha (19,6%), Castilla y León (17,3%), Cataluña (15,4%), País Vasco (17,8%), Madrid (13,7%), Murcia (16,7%), Valencia (18,4%) y Navarra (16,4%). Lourdes Maldonado

Telediarios, lo más visto de La 1 La segunda edición del Telediario Fin de Semana, con Lourdes Maldonado, fue líder en su franja y lo más visto de La 1 este domingo con 1.741.000 espectadores y una cuota del 14%. Junto con el Canal 24 horas alcanza 1.841.000 y un 14,8%. El Telediario 1 promedia 1.316.000 seguidores y un 15% de cuota en La 1 y el Canal 24 horas.