El estreno de 'El 47' alcanza un 14,8% y casi 1,5 millones de espectadores en La 1, cadena líder del sábado

La 1 conquistó este sábado a los espectadores con su oferta de información y cine que hicieron a la cadena pública liderar el día con un 12,1% de cuota de pantalla, casi dos puntos por encima de su inmediato seguidor. El estreno de ‘El 47’ alcanzó un 14,8% de cuota de pantalla y casi 1,5 millones de espectadores de media. También lideró la triple oferta del cine de tarde y el Telediario Fin de Semana 2, que registró un 13,7%. Una parrilla de calidad y variada que llevaron a La 1 a liderar las franjas de mañana (10,9%), tarde (11,9%), y prime time (13,9%).

La edición de noche del Telediario Fin de Semana, con Lourdes Maldonado, lideró su franja con 1.409.000 espectadores, 14,6% de cuota y 2.508.000 espectadores únicos, en su emisión en simultáneo en La 1 y Canal 24 Horas. El informativo del mediodía también destacó con un 15,3%, 1.312.000 y 2.495.000 contactos; y por la mañana, ‘Fin de Semana 24 Horas’, con Igor Gómez, lideró su franja con 375.000 espectadores, 18,1% de cuota y 1.913.000 contactos.

‘Informe Semanal’, también en en simulcast, esta semana presentado por su director José Carlos Gallardo, logró un 12,8%, más de 1,3 millones de espectadores y 2.685.000 contactos.

Por la noche, el estreno de la premiada ‘El 47’, de Marcel Barrena, protagonizada por Eduard Fernández, lideró con 1.457.000 espectadores de media, 14,8% de cuota y 3.724.000 contactos. Fue la oferta no informativa más vista del día de todas las cadenas.

El cine también lideró la tarde, esta vez con la triple oferta de la cadena: ‘El verano de sus vidas’, con Morgan Freeman, reunió a 1.235.000 espectadores, 14,9% de cuota y más de 3 millones de contactos. A continuación, la cinta francesa ‘Ooh La La’ marcó un 12,1%, 916.000 espectadores y 2.413.000 contactos. Cerró la película de ‘Cine de barrio’ ‘Estoy hecho un chaval’, protagonizada por Paco Martínez Soria, que rozó el millón de espectadores, 979.000, y tuvo un 11,3% y 2.792.000 contactos.