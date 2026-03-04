La campiona mundial d'ultratrails Núria Picas, a 'Pla seqüència'
- Jordi Basté conversa amb Núria Picas mentre recorren els camins del Berguedà, on entrena diàriament
- Dijous 5 de març, a les 22:10h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Pla seqüència' és un programa d'entrevistes de proximitat i en profunditat de La 2Cat que mostra els protagonistes sense talls ni muntatge. Dirigit i presentat per Jordi Basté, s'emet els dijous en prime time.
Jordi Basté convoca Núria Picas a 'Pla seqüència' on conversen sense talls ni muntatge, als camins on ella entrena cada dia, per conèixer la cara més resilient, valenta i desconeguda d'aquesta campiona mundial. S'ha recorregut el planeta competint i guanyant curses d'ultratrail, però sempre torna a casa seva: el Berguedà.
La Núria Picas ha tingut més vides que un gat: és supervivent d'un terratrèmol, ha baixat un dels cims més alts del món amb una pulmonia, ha format part del rescat del Balandrau i fins i tot ha estat diputada al Parlament de Catalunya. A més, és bombera i mare de família. La Núria ha pogut recórrer el planeta gràcies a la seva gran passió, la muntanya, però sempre torna a casa seva. Jordi Basté s'acosta al Berguedà per entrevistar-la precisament als camins on ha crescut.
Després del programa, a les 23:10h s'emet el 'Making of de Núria Picas'. Una filmació marcada per la pluja i el fang a les muntanyes del Berguedà, amb una furgoneta encallada que obliga Jordi Basté i tot l’equip a empènyer per continuar el rodatge. El repte culmina amb l’ascens als gairebé 200 esglaons del Santuari de Santa Maria de Queralt, amb el càmera pujant d’esquena, en una jornada d’aventura compartida també amb l’alpinista Ferran Latorre.