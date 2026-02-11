La cantant Nina, a 'Pla seqüència'
- Jordi Basté acompanya la Nina en un viatge íntim a Lloret de Mar. Una conversa a flor de pell sobre orígens, música i memòria, arran de mar
- Dijous 12 de febrer, a les 22:10h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Pla seqüència' és un programa d'entrevistes de proximitat i en profunditat de La 2Cat que mostra els protagonistes sense talls ni muntatge. Dirigit i presentat per Jordi Basté, s'emet els dijous en prime time.
Jordi Basté acompanya la cantant Nina a 'Pla seqüència' a Lloret de Mar per fer un viatge als seus orígens. Passejant davant les onades de la cala de Santa Cristina, parlen de música, records, emoció i cançons. Una conversa íntima que culmina amb un dels moments més tendres de la temporada.
Davant la cala de Santa Cristina de Lloret de Mar, Jordi Basté arrenca una conversa amb la Nina per descobrir la seva infància i la història que l'ha portat a convertir-se en una de les veus més estimades.
De camí cap a l'ermita de Santa Cristina, i seguint el camí de la platja com passa amb la processó cada 24 de juliol, la Nina reflexiona sobre l'aprenentatge constant i la manera de viure l'èxit. El cor del capítol arriba dins l'ermita, on dediquen un especial record a la figura del seu pare, Joan Agustí, pescador i referent vital. Un improvisat cinema a la fresca a l'esplanada del pi, és l'escenari perfecte per recuperar una antiga pel·lícula protagonitzada per ell. La Nina no està sola, l'acompanya la seva mare, Ana Flores. Juntes protagonitzen un dels moments més tendres i emocionants del capítol. I amb un final de pel·lícula, davant del mar, amb mare i filla entonant 'La Gavina', amb l'última llum del dia.
Després del programa, a les 23:10h s'emet el 'Making of de Nina'. Un rodatge a la platja sempre és complicat i gravar des d'una barca plena de vogadors encara ho és més. Però la cosa encara es va complicar més quan després van pujar a unes roques per veure picar les onades. A més, aquest 'Pla seqüència' s'ha convertit en un improvisat cinema a la fresca, on cal projectar una antiga pel·lícula protagonitzada pel pare de la Nina, que ni tan sols ella l'ha sabut trobar. Un capítol amb molts reptes per l'equip de producció.