Lluís Llach, a 'Pla seqüència'
- Jordi Basté visita el músic a casa seva per recórrer la seva trajectòria com a cantautor i com a persona
- Dijous 22 de gener, a les 22:20h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Pla seqüència' és un programa d'entrevistes de proximitat i en profunditat de La 2Cat que mostra els protagonistes sense talls, ni muntatge. Dirigit i presentat per Jordi Basté, s'emet els dijous en prime time.
Als setanta-set anys, Lluís Llach ha viscut una vida d'acord amb els seus ideals. Jordi Basté recorre amb ell la seva trajectòria personal, més enllà del cantautor i del personatge públic, a 'Pla seqüència'.
Jordi Basté visita Lluís Llach a casa seva, a l'Empordà per descobrir què hi ha més enllà de l'autor i intèrpret d'alguns dels himnes en català més cantats de la història. Llach és molt més que músic: és un referent cultural intergeneracional. Algú que ha viscut sempre alineat amb el compromís pels seus ideals.
El programa recorre els tres actes de la seva vida; joventut, maduresa, i vellesa, per entendre qui s'amaga darrere el cantautor i l'activista polític. Parla de com ha viscut l'amor, com viu la mort i què pensa del seu personatge públic. Tot plegat sense talls, edició, ni muntatge.
Després del programa, a les 23:10h, s'emet el 'Making of de Lluís Llach'. Què s'amaga darrere d'un rodatge amb una grua de més de 16 metres davant la casa de Lluís Llach? El programa mostra el procés de creació d'un dels capítols més exigents de 'Pla Seqüència', amb reptes tècnics d'alçada i un convidat estrella, que ha decidit no fer cas: el Bitxo, el gos del músic català.