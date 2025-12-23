L'actor Sergi López, a 'Pla seqüència'
- Jordi Basté visita Vilanova i la Geltrú per conèixer el dia a dia de l'actor i per parlar de la seva relació amb Hollywood i amb la professió
- Dijous 25 de desembre, a les 22:00h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Pla seqüència' és un programa d'entrevistes de proximitat i en profunditat de La 2Cat que mostra els protagonistes sense talls ni muntatge. Dirigit i presentat per Jordi Basté, s'emet els dijous en prime time.
Jordi Basté acompanya l'actor Sergi López a 'Pla seqüència' per la seva ciutat natal. L'actor, protagonista de 'Sirat' ensenya com és la seva vida lluny de les càmeres. També participaran el seu fill Magí i el seu amic Toni Albà.
Sergi López recorre la seva ciutat, Vilanova i la Geltrú. Allunyat del gran reconeixement internacional, l'actor mostra a Jordi Basté com és el seu dia a dia i com gaudeix d'una vida tranquil·la i familiar a la ciutat que l'ha vist néixer. Els vermuts al bar on treballa en Magí, el seu fill, i les visites habituals al mercat, formen part del dia a dia del protagonista de 'Sirat', representant d’Espanya als Òscars. A més, L'amic íntim de l'actor, Toni Albà, també ha volgut dir la seva.
L'entrevista descobreix el Sergi López més autèntic, sense talls ni muntatge. Un actor purament vocacional que explica, també, com és la seva relació amb Hollywood i amb la professió.