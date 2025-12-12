La 2Cat signa un rècord d'audiència amb l'entrevista a Iñaki Urdangarin
- 'Pla Seqüència', el programa conduït per Jordi Basté, assoleix els 145 mil espectadors, un 9,2% de share, en la seva estrena a La 2Cat
- Urdangarin trenca el seu silenci després de la presó: 'Emocionalment m'estava trencant, ploro durant mesos'
- L'exmarit de la Infanta Cristina admet que la presó va marcar el final del seu matrimoni
- Torna a veure l'entrevista d'Iñaki Urdangarin
'Pla Seqüència', el programa conduït per Jordi Basté, es va estrenar a La 2Cat amb rècord d'audiència, un 9,2% de quota de pantalla, convertint-se en una de les estrenes més rellevants de la cadena. El programa va reunir 145.000 espectadors amb la primera entrevista televisiva d'Iñaki Urdangarin després de complir la seva condemna de presó.
En la seva franja va superar a La 1 (7,9%), a Telecinco (3,6%), a Cuatro (4,5%) i a La Sexta (5,2%). El nombre de contactes va ser de 278.000, un 3,6%.
En una conversa de marcat caràcter personal, Urdangarin va parlar per primera vegada en televisió de la seva experiència a la presó, reconeixent l'impacte emocional dels primers mesos: 'Emocionalment m'estava trencant. He plorat moltíssim els primers tres mesos; no li ho desitjo a ningú', va confessar a Basté, periodista amb qui manté una relació personal des de fa anys.
Urdangarin explica que va fer un curs de benestar emocional i va estudiar un 'màster de Psicologia Coaching' per la UNED, a més de treure's un curs d'entrenador professional d'handbol. En els prop de tres anys que va estar en aquest centre, abans de passar a una condició de semillibertat o al tercer grau, l'esport va ser la seva 'medicina', ha confessat.
Urdangarin va ingressar el 2018 a la presó de dones de Brieva (Àvila). Li van recomanar que anés a una presó per a dones 'per seguretat' ha comptat. Estava en un mòdul que llavors es trobava buit, cosa que li va suposar un 'càstig doble', la 'pèrdua de llibertat i comunicació', especialment amb la suspensió de visites i sortides que va suposar la pandèmia.
L'exjugador ha confessat que aquests anys li van comportar grans pèrdues. 'Materialment vaig perdre pràcticament tot el que tenia', ha assenyalat i ha afegit: 'Hi ha una altra pèrdua molt gran, un dels amors de la meva vida, que és Cristina'. L'excunyat de Felip VI es va separar el 2022 de Cristina de Borbó després de gairebé 25 anys de matrimoni.
'Ho vam passar molt malament durant tot aquest període, és una dona a la qual estimo molt', ha admès ara. Sobre els seus fills, ha assegurat que només els pot estar 'agraït': 'Són un exemple de resiliència i d'entendre el seu rol en el moment en què el seu pare desapareix i el projecte ha de seguir endavant'. I sobre la seva mare, amb qui va conviure en els seus primers moments després de sortir de la presó, ha defensat que ha estat el seu 'primer suport sempre'.
La conversa s'ha rodat en un sol pla seqüència de 55 minuts, en els quals Basté s'ha centrat en els aspectes personals de la vida d'Urdangarin, especialment en el seu pas per la presó i en els seus nous projectes empresarials.
A continuació de l'entrevista, es va emetre el Making Of del programa, que ha allargat els 114 mil espectadors, registrant un 8,1% de quota de pantalla.