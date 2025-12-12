Plantes per a principiants, diumenge a 'Va de verd'
- El programa ajuda a triar la millor espècie per iniciar-se en aquest món, com escollir un bon substrat i com elaborar compost casolà
- Diumenge 14 de desembre, a les 18:45h, a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Va de verd' és el programa de La 2Cat dedicat a les plantes, l'horticultura i la jardineria. Conduït per María Gómez i dirigit per David Ruíz, s'emet els diumenges a La 2Cat.
Aquesta setmana, 'Va de verd', l'espai de La 2Cat presentat per María Gómez, arriba amb nous consells dels seus molis, especialment pensats per a tota aquella gent que es vol iniciar en el món de les plantes. A més, el programa revela un dels cítrics més petits del món, el cumquat, explica els beneficis d'usar canyella a l'hort i descobreix el mite del cafè.
Per començar aquest nou episodi de 'Va de verd', @loco_plantas ensenyarà quines són les millors plantes per a principiants, mentre que @fedrabarcelona mostrarà com triar el millor substrat i @huertoecologico.marc com tenir un sistema de reg per degoteig. Per la seva banda, @elgranjeroenlaazotea explicarà com elaborar compost casolà, una opció ideal per tancar el cicle i retornar els nutrients al sòl.
A més, en aquest programa també es descobrirà si el mite de tirar cafè a les plantes és cert o no i @la.tanina donarà a conèixer els beneficis d'usar canyella a l'hort per combatre els fongs. Seguint amb descobriments, @elnougarden revelarà un dels cítrics més petits del món, el cumquat. I, finalment, per als més creatius, @diydetodounpoco mostrarà com decorar una espelma amb buguenvíl·lea prèviament assecada.