Plantes per a principiants, diumenge a 'Va de verd'

  • El programa ajuda a triar la millor espècie per iniciar-se en aquest món, com escollir un bon substrat i com elaborar compost casolà
  • Diumenge 14 de desembre, a les 18:45h, a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
María Gómez, presentadora de 'Va de verd', dreta davant d'un banc de pedra creuant les mans, envoltada d'arbres.
María Gómez, presentadora de 'Va de verd' de RTVE Catalunya JOSEP ECHABURU
'Va de verd' és el programa de La 2Cat dedicat a les plantes, l'horticultura i la jardineria. Conduït per María Gómez i dirigit per David Ruíz, s'emet els diumenges a La 2Cat.

Aquesta setmana, 'Va de verd', l'espai de La 2Cat presentat per María Gómez, arriba amb nous consells dels seus molis, especialment pensats per a tota aquella gent que es vol iniciar en el món de les plantes. A més, el programa revela un dels cítrics més petits del món, el cumquat, explica els beneficis d'usar canyella a l'hort i descobreix el mite del cafè.

Per començar aquest nou episodi de 'Va de verd', @loco_plantas ensenyarà quines són les millors plantes per a principiants, mentre que @fedrabarcelona mostrarà com triar el millor substrat i @huertoecologico.marc com tenir un sistema de reg per degoteig. Per la seva banda, @elgranjeroenlaazotea explicarà com elaborar compost casolà, una opció ideal per tancar el cicle i retornar els nutrients al sòl.

A més, en aquest programa també es descobrirà si el mite de tirar cafè a les plantes és cert o no i @la.tanina donarà a conèixer els beneficis d'usar canyella a l'hort per combatre els fongs. Seguint amb descobriments, @elnougarden revelarà un dels cítrics més petits del món, el cumquat. I, finalment, per als més creatius, @diydetodounpoco mostrarà com decorar una espelma amb buguenvíl·lea prèviament assecada.

