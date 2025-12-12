Descobreix els beneficis dels calamars amb ceba, a 'La recepta perduda'
- El programa presenta un plat equilibrat que posa en relleu la importància d'una bona alimentació
- Diumenge, 14 de desembre, a les 19:15h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'La recepta perduda' és un programa que pretén recuperar la flaire de les cuines d'antany de la mà de Sílvia Abril, alhora que fa un retrat humà dels pobles de Catalunya. S'emet els diumenges al vespre a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya.
Aquest cap de setmana, 'La recepta perduda' visita Barcelona de la mà de Sílvia Abril. El programa ofereix la recepta d'un plat saludable elaborat amb ingredients de grans beneficis nutricionals: els calamars amb ceba.
Per preparar aquest plat, Sílvia Abril acompanya la cuinera i restauradora Viky Valls, que treballa en un projecte centrat en la dieta antiinflamatòria. Juntes cuinen els calamars amb ceba i hi incorporen un conjunt d'ingredients amb grans propietats nutricionals, que expliquen i posen en valor al llarg de l'episodi.
A més, amb la participació de la divulgadora de salut i alimentació, Núria Coll, el programa destaca la importància de prendre consciència sobre la salut pròpia a través de l'alimentació i d'altres hàbits saludables.