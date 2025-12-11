Preestrena del documental 'Els Girona. La gran burgesia catalana del segle XIX'
- Reconstrueix la influència cabdal de la família Girona en la transformació econòmica, social i cultural de Catalunya, al segle XIX
- Basat en la recerca de la doctora en Història Lluïsa Pla i narrat per Abel Folk, es tracta d'una producció de Brutal Media, RTVE i La Xarxa
Es podrà veure el diumenge 18 de gener a les 20:00h a La 2 Cat, dins de l'espai 'Docu2', presentat per Alicia Gómez. A partir del dilluns 19 de gener estarà disponible a RTVE Play.
Els cinemes Cinesa Diagonal han acollit aquest vespre la preestrena del documental 'Els Girona. La gran burgesia catalana del segle XIX'. Aquest documental històric, narrat per Abel Folk, està basat en la recerca de la doctora en Història Lluïsa Pla i és una coproducció de Brutal Media, RTVE i La Xarxa. El treball reconstrueix la influència cabdal de la família Girona en la transformació econòmica, social i cultural de Catalunya, al segle XIX.
El director de RTVE Catalunya, Esteve Crespo, ha destacat que el documental "és el descobriment d’una història que ens permet entendre què hi ha darrere de molts referents actuals (Liceu, Universitat de Barcelona i la catedral), del motor econòmic que va ser el canal d’Urgell i el tren a Saragossa". També ha explicat que els Girona són "una família que va invertir per fer progressar Catalunya econòmicament i culturalment". Un treball "que permet entendre la Catalunya del segle XIX amb una mirada al futur", ha afegit.
La consellera delegada de La Xarxa, Núria de José, ha ressaltat la importància de revisar la nostra història recent com a país, "per entendre on som i cap on ens volem projectar", i ha subratllat que "la capacitat d’industrialització i de mecenatge de la família Girona entronca bé amb els nostres valors".
El documental descobreix els Girona, la família que va canviar la història moderna de Catalunya, a través d'una mirada rigorosa i alhora divulgativa. Ens endinsa en l'impacte de les inversions de la família Girona, en infraestructures, canals i indústries, fins al punt de mostrar com va canviar per sempre el paisatge del país.