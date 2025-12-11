Com es presenta el món el 2026?, a 'Aquí parlem'
- Lluís Falgàs parla amb Antoni Segura, catedràtic d'Història Contemporània i expresident del CIDOB
- Dissabte, 13 de desembre, a les 10:50h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya i a les 20:30h al Canal 24horas
Aquesta setmana, 'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, entrevista Antoni Segura. El programa també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana centrada en la crisi de la pesta porcina.
Lluís Falgàs parla amb el catedràtic d'Història Contemporània i expresident del CIDOB Antoni Segura sobre com es presenta el món el 2026. Falgàs li demanarà sobre què pot passar a Ucraïna i a l'Orient Mitjà, el pla estratègic de Trump, la situació a Àfrica i el futur d'Europa i de Catalunya,.entre altres qüestions,
'Aquí parlem' també analitza l'actualitat política i parlamentària. Aquesta setmana repassa la crisi porcina amb les compareixences al Parlament del conseller d'Agricultura Òscar Ordeig i la consellera d'Interior Núria Parlon, prèvies a la compareixença del president Salvador Illa la propera setmana, per petició pròpia.