Tothom a la pista de ball amb 'Calidoscopi'
- Un recorregut nostàlgic i amb ritme pel món del ball, dels agafats de sempre als reptes virals actuals, a través de l'arxiu de RTVE
- Diumenge 14 de desembre, a les 11:20h, a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Calidoscopi' convida a fer un viatge per la història compartida a través de l'arxiu de RTVE. Presentat per la periodista Laura Vives, s'emet els diumenges a les 11:20h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya.
En aquest nou capítol de 'Calidoscopi', Laura Vives convida els espectadors i espectadores a seguir el compàs per revisar com ha evolucionat la manera de ballar al llarg del temps: dels ritmes lents i els balls agafats a les coreografies urbanes i els reptes virals. Un viatge ple de records, sorpreses i humor pensat per als més nostàlgics i també els més curiosos, a través de l'arxiu de RTVE.
Ballar és una de les formes d'expressió més antigues i universals. I, tot i que els estils han canviat amb cada generació, el desig de moure’s al ritme de la música sempre ha existit. El programa arrenca repassant aquelles pistes de ball on triomfaven els balls lents i agafats, un espai de trobada i flirteig que forma part de la memòria col·lectiva. Després, revisa els estils que van sacsejar les normes: del rock al twist, passant pel breakdance i altres moviments que van revolucionar la manera de moure l'esquelet.
Aquest nou 'Calidoscopi' també s’endinsa en el present, marcat per l’impacte de les xarxes socials, que han convertit danses i coreografies en fenòmens virals seguits per milions de persones arreu del món. I, per acabar, el capítol convida els espectadors i espectadores a aixecar-se del sofà i deixar-se portar per alguns dels balls més coneguts, abans de cloure amb una referència a un dels símbols més estimats de casa nostra: la sardana.