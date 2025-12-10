La 2Cat bat rècords digitals al novembre amb un creixement del 87% de visitants únics respecte a l'any anterior
- Les notícies i els vídeos de RTVE Play impulsen el consum a la plataforma digital de TVE Catalunya
- Instagram i TikTok lideren el creixement en xarxes socials, amb xifres rècord d'impactes, visualitzacions i interaccions
El mes de novembre ha marcat una fita per a l'entorn digital de La 2Cat, amb 257.513 visitants únics al web, xifra que representa un augment del 6,2% respecte a l'octubre i un 87,1% en comparació amb el mateix període de l'any passat. Aquest creixement consolida la bona rebuda per l'aposta de nous continguts en català a RTVE Catalunya.
Un dels motors principals d'aquest impuls és el consum de vídeo sota demanda (VOD) a RTVE Play, que registra 48.219 usuaris, amb un augment mensual del 3% i un increment interanual del 42,4%. També guanyen pes els clips curts dels episodis a la plataforma, que amb 25.495 usuaris creixen un 17,1% respecte a l'octubre i un 44,8% respecte al 2024, consolidant-se com a element clau per captar l'audiència més jove i el consum social.
Impuls de la informació i consolidació dels programes clau
El consum de notícies web destaca al novembre, amb 46.845 visitants únics i un increment del 21,6% respecte al mes anterior. L'interès per l'actualitat i els continguts vinculats al territori es confirmen com a porta d'entrada cada cop més rellevant per a l'usuari digital.
En el rànquing de programes, 'L'Informatiu' lidera amb 10.276 usuaris únics i 20.674 visualitzacions. 'El Cafè d'idees', 'Una tarda amb' i 'L'Any que vas néixer' es posicionen entre els continguts més vistos. També creixen les reproduccions de 'La recepta perduda' i 'El Segon Cafè', fet que indica la bona acollida del contingut divulgatiu i d'entreteniment.
Rècords a les xarxes: lideratge d'Instagram i TikTok
Les xarxes socials de RTVE Catalunya han batut rècords amb 15,6 milions d'impactes i 14,2 milions de visualitzacions, les xifres més altes registrades fins ara. Han incrementat un 11% en impactes i un 60% en visualitzacions respecte a l'octubre.
Instagram encapçala aquest augment amb 11,3 milions d'impactes (+26%) i 252.000 interaccions (+18%), sumant 5.771 nous seguidors respecte al mes passat. TikTok manté un creixement sòlid i arriba a 3,1 milions de visualitzacions, un 69% més mensual i 139.000 interaccions (+118,3%). La comunitat creix de manera estable fins als 106.936 seguidors. A X s'han duplicat gairebé les impressions respecte al novembre del 2024.
La 2Cat tanca el mes de novembre amb creixements tant en el consum de notícies a la web i reproduccions de vídeos a RTVE Play com en impactes i interaccions a xarxes socials de RTVE Catalunya.