L'entrevista més esperada a Iñaki Urdangarin, dimecres a 'Mamarazzis Pop&Cor'
- A plató, dos periodistes que han seguit de prop la figura de l'exduc de Palma: la Silvia Taulés i el Joan Callarissa
- Dimecres, 10 de desembre, a les 22h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
Prepareu les crispetes, perquè els dimecres a la nit teniu una cita amb 'Mamarazzis Pop&Cor' a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya.
'Mamarazzis Pop&Cor', l'espai conduït per Laura Fa i Lorena Vázquez, torna carregat de cor i diversió. Aquest dimecres a les 22h, les periodistes s'avancen a l'entrevista més esperada de La 2Cat, a Iñaki Urdangarin a 'Pla Seqüència,' i entrevisten al presentador del programa, Jordi Basté. A més, les 'Mamarazzis' descobreixen les destinacions preferides dels famosos per l'hivern i l'Alejandra Castelló destapa les novetats entre 3 parelles.
Per començar, el programa arrenca amb la prèvia d'una de les entrevistes més esperades del moment, la conversa entre Iñaki Urdagarin i Jordi Basté aquest dijous a La 2Cat. Per comentar-ho tot, les 'Mamarazzis' conviden a plató a dos periodistes que han seguit de prop la figura de l'exduc de Palma: la Silvia Taulés i el Joan Callarissa.
Al llarg de la primera part del programa repassaran la figura de qui va ser gendre del rei Joan Carles I: des de la seva arribada a la família reial, la relació amb la infanta Cristina, l'escàndol del cas Nóos i la seva etapa a la presó, entre d'altres. A més, compten amb una entrevista en exclusiva a Jordi Basté, on explicarà els detalls de com es va gestar i com es va gravar aquesta conversa de 50 minuts, feta en un sol pla seqüència.
A continuació, de la mà de l'Alex Suárez-Concha, el programa visita alguns dels racons més icònics de Barcelona, que van ser escenari de la vida d'Iñaki Urdangarin a la ciutat. Per explicar les anècdotes que van ocórrer en cadascun d'aquests punts el programa compta amb qui va ser l'ombra dels exducs de Palma, l'Ana Belén, reportera d'Europa Press.
Finalment, ara que ja és època de fred i la temporada d'esquí ha començat, les 'Mamarazzis' posen la lupa a quines són les destinacions preferides dels famosos. A més, la col·laboradora Alejandra Castelló destaparà les novetats entre 3 parelles de l'univers de les celebritats.