Jordi Tarrés, excampió del món de trial, a 'Noms propis'
- Des de petit veia passar la cursa del campionat del món pel poble i pensava: "M'agradaria estar un dia fent això".
Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler entrevista Jordi Tarrés, l'expilot de trial que va revolucionar el món del motor. Va passar de la bastida a tocar el cel, guanyant set títols mundials i convertint-se en una llegenda. Darrerament ha superat amb coratge un doble trasplantament.
Hi ha noms que han marcat una era, i un és el de Jordi Tarrés. Fill de Rellinars, va passar de fer cabrioles amb una bicicleta a convertir-se en el primer espanyol campió del món de trial i en el pilot que va revolucionar aquest esport. Des de petit veia passar la cursa del campionat del món pel poble i pensava: "M'agradaria estar un dia fent això". Gràcies al seu germà qui als 13 anys li va ensenyar a portar una moto i a un veí mecànic, ho va aconseguir.
Va dominar gairebé una dècada, amb set títols mundials, nou campionats d’Espanya consecutius i diverses victòries al Trial de les Nacions. El seu llegat ha estat reconegut amb la Medalla d’Or del Reial Orde del Mèrit Esportiu. Tarrés és famós no només pels seus títols, sinó per haver canviat la manera de pilotar. Va introduir tècniques provinents del trialsín (trial amb bicicleta), un estil que va modernitzar l'esport i que avui dia és l'estàndard, reconeix que "va ser un pioner". Quan es va retirar explica a 'Noms propis' que va ser molt dur: "Quan has fet un esport, una cosa que t'agrada, que passa de ser un hobby a la teva professió i que et guanyes la vida, és difícil trobar un altre cop alguna cosa similar". Però ho va trobar, és cofundador de TRS Motorcycles.
Després d’una carrera d’èxits i d’una vida dedicada al motor, Tarrés ha hagut d’afrontar un repte immens: un doble trasplantament de fetge i ronyó, del qual es recupera amb èxit.
Parla amb Anna Cler dels seus inicis, de la seva trajectòria, de la pressió de l'èxit i la fama i de la poliquistosi, la malaltia hereditària que pateix.