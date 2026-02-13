Bea Fernández, directora de la Fundació Arrels, a 'Noms propis'
- Ha fet del tercer sector el seu camí professional i vital
- Lidera una entitat que acompanya les persones més invisibilitzades: aquelles que viuen al carrer
- Diumenge, 15 de febrer, a les 15h a La 2Cat i a partir de dilluns a RTVE Play Catalunya
'Noms propis' és el programa d'entrevistes en profunditat de RTVE Catalunya. Dirigit i presentat per Anna Cler, s'emet els diumenges a La 2Cat.
Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler entrevista la directora de la Fundació Arrels Bea Fernández. Des de molt jove ha estat vinculada al voluntariat i a l'acció social. Ara, lidera una entitat que atén i acompanya les persones sense llar i denuncia i sensibilitza la seva situació.
Entregar-se als altres, viure amb coherència i mirar el món des del compromís, aquesta és la manera d'entendre la vida de Bea Fernández, directora de la Fundació Arrels. Des de molt jove ha estat vinculada al voluntariat i a l'acció social. Va començar al món dels esplais, primer participava com a nena i després com a monitora. Afirma: "Per a mi ha sigut una escola de vida en tots els sentits. Una escola de companyonia, de compromís, de responsabilitat i de justícia".
Va estudiar dret i va fer les pràctiques a la Fundació Escó al Raval. Ha seguit l'exemple de la seva família d'ajudar als altres i ha fet del tercer sector el seu camí professional i vital. "Els meus pares des de molt joves a casa ens han inculcat molt el fet de si podem donar un cop de mà amb alguna cosa, doncs provem-ho", explica a 'Noms propis'.
Avui lidera una entitat que acompanya les persones més invisibilitzades: aquelles que viuen al carrer. En un context d'emergència social, amb cada vegada més persones sense llar, la Fundació Arrels no només atén i acompanya, també denuncia i sensibilitza la seva situació. Afirma que el compromís que tenen amb les persones que atenen és de per vida i una de les coses que han aconseguit és "l'existència d'aquestes persones, fer visible la problemàtica".
Anna Cler parla amb Bea Fernández de la seva implicació al món de l'esplai, al moviment juvenil i a una església que ha optat més pels pobres, dels seus inicis en el tercer sector i d'acompanyar, de dignitat, de porofobia i de justícia social.