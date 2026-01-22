El ciclista paralímpic Juan José Méndez, a 'Noms propis'
- Els metges el donaven per mort, però se'n va sortir i després de recuperar-se i acceptar-ho, va decidir començar de zero
- Diumenge, 25 de gener, a les 15h a La 2Cat i a partir de dilluns a RTVE Play Catalunya
Aquesta setmana a 'Noms propis', Anna Cler entrevista el ciclista paralímpic Juanjo Méndez, per parlar de la seva història de superació. Després de sobreviure a un accident va saber reinventar-se i convertir-se en un esportista d'elit de ciclisme adaptat, amb tes medalles paralímpiques.
El barceloní Juanjo Méndez era un apassionat del ciclisme i amb 28 anys en un accident de moto va perdre un braç i una cama. Els metges el donaven per mort, però se'n va sortir i després de recuperar-se i assimilar el que li havia passat, va decidir començar de zero. Recalca que el primer "és acceptar-ho i després tirar endavant". Va haver d'aprendre a fer-ho tot de nou, "com un nen petit", explica.
Va convertir el dolor en força i es va bolcar en l’esport paralímpic. S'ha convertit en un esportista de ciclisme adaptat en les modalitats de pista i ruta. Ha guanyat més de 80 campionats d'Espanya i dos mundials i ha aconseguit tres medalles paralímpiques, dos de plata i una de bronze en els Jocs de Pequín i d'Atenes.
És un enamorat de la bicicleta "per la llibertat que et dona". Ara, està centrat en el Club Genesis, que té com a objectiu la promoció, divulgació i desenvolupament del ciclisme inclusiu.
Explica a l'Anna Cler la seva història de superació i la seva capacitat de tirar endavant i aconseguir tot el que es proposi.