Carles Sans, l'etern 'guapo' del Tricicle, visita el club de jazz 'Gran Tonino'
- Nina i Laura Andrés l'acompanyen en un recorregut vital per compartir les cançons que han marcat la seva trajectòria personal i professional
- Dimarts, 10 de març, a les 23:10h a La 2Cat
'Gran Tonino', el programa d'entrevistes musicals i de proximitat, conduït per Nina, acompanyada al piano per la pianista i compositora Laura Andrés, a La 2Cat.
El club de jazz 'Gran Tonino' encén els neons per rebre Carles Sans, l'etern 'guapo' del Tricicle. La Nina i Laura Andrés l'acompanyen en un recorregut vital on l'humorista trenca el seu silenci escènic per compartir les cançons que han marcat la seva trajectòria personal i professional.
Aquesta setmana, el club de jazz 'Gran Tonino' rep un dels rostres més estimats de l'humor: Carles Sans. El programa l'acompanya en un viatge sonor per la biografia d'un home que ha fet riure a generacions sense dir ni una paraula.
Primer, la conversa comença recordant el nen que estiuejava a Badalona escoltant sarsuela amb les tietes, tot revivint la nostàlgia de La Trinca i Los Brincos. Després, repassa la seva adolescència rebel, amb els primers concerts de Miguel Ríos i l'amor romàntic de 'Lady in Red'. També celebra la seva carrera amb el Tricicle, des de l'icònic 'Soy un truhán, soy un señor' fins a la festa olímpica de 'Amigos para siempre'.
Un programa ple de contrastos on es pot descobrir que Carles Sans canta Perales en la intimitat, ressorgeix de les cendres amb Prince i s'emociona amb el single de la seva vida: 'La Tieta' de Serrat.