Cristina Brondo, visita aquest dimarts 'Gran Tonino'
- El club de jazz 'Gran Tonino' obre les portes a una actriu tot terreny que porta més de 25 anys a les nostres pantalles
- Acompanyada pel piano de Laura Andrés i per la veu de Nina, el programa repassa la banda sonora de la seva vida
- Dimarts, 3 de març, a les 22:25h a La 2Cat
'Gran Tonino', el programa d'entrevistes musicals i de proximitat, conduït per Nina, acompanyada al piano per la pianista i compositora Laura Andrés, a La 2Cat.
El club de jazz 'Gran Tonino' rep l'actiu Cristina Brondo, una dona que vibra amb la música i l'espiritualitat. Aquest dimarts, amb la Nina i la Laura Andrés, el programa fa un recorregut vital per descobrir l'actriu darrere la càmera.
Nina i Laura Andrés reben aquesta setmana al 'Gran Tonino' la Cristina Brondo, una actriu tot terreny que porta més de 25 anys a les nostres pantalles. El programa comença recordant els seus inicis, quan estudiava en un col·legi de monges però la seva veritable religió era Madonna. L'actriu resava a la reina del pop mentre escoltava el disc 'True Blue', el primer que va marcar la seva vida. En la conversa es repassa la seva adolescència als 90, ballant amb els Fugees i emocionant-se amb la banda sonora de Dirty Dancing, un clàssic que encara avui la fa aixecar de la cadira.
D'altra banda, mostra la Cristina més mística i viatgera, ja que explica el seu viatge transformador a l'Índia, on va descobrir el veganisme, el ioga i la bogeria del cinema de Bollywood.
I, finalment, com a bona amant del ball, confessa que per curar les ferides de l'ànima no hi ha res millor que moure els malucs amb Shakira o Rigoberta Bandini.