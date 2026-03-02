Sílvia Osuna i Vicente Cancio conversen sobre els principals reptes presents i futurs de la innovació, a 'Gent amb talent'
- Aquestes dues veus dialoguen sobre la innovació i la seva capacitat de transformar la societat, des de la mirada científica i empresarial
- Dimarts 3 de març, a les 23:05h a La 2Cat, després de 'Gran Tonino'
'Gent amb talent' és un punt de trobada per al diàleg i la reflexió de La 2Cat en col·laboració amb la Fundació Princesa de Girona. Dirigit per Quique Quera vol fomentar l'intercanvi de coneixements i obrir noves perspectives sobre els grans desafiaments d'avui en dia.
Aquesta setmana a 'Gent amb talent', Sílvia Osuna, doctora en Química i Premi Nacional d'Investigació María Teresa Toral, i Vicente Cancio, CEO de Zurich Espanya i Patró de la Fundació Princesa de Girona, reflexionen sobre què significa innovar en el context actual.
El programa aprofundeix en la innovació com a motor de transformació social i econòmica, i analitza com ha evolucionat el seu significat al llarg dels anys en un escenari marcat per grans canvis tecnològics. Des de la mirada científica i empresarial, els protagonistes comparteixen la seva experiència sobre com la innovació impacta directament en la societat i condiciona el progrés col·lectiu.
Des del vessant científic, Osuna exposa la seva tasca com a investigadora del projecte europeu NetMoDEzyme, centrat en el desenvolupament de protocols computacionals per dissenyar enzims que permetin abaratir els costos de producció de fàrmacs. La seva trajectòria posa en relleu la importància del finançament en recerca, la transferència de coneixement i la necessitat de promoure la presència femenina en els espais d'innovació.
Des de la perspectiva empresarial, Cancio defensa la innovació com una eina imprescindible per garantir la competitivitat i el progrés, i reivindica la necessitat de mantenir una actitud oberta davant els canvis, superar la por al fracàs i evitar que determinats interessos en frenin el desenvolupament. El diàleg aborda també el vincle entre creativitat i innovació i els principals reptes de futur en els àmbits tecnològic, social i educatiu.