Vuit experts reflexionen sobre quatre grans desafiaments actuals a 'Gent amb talent', el nou programa de La 2Cat
- La producció és fruit de la col·laboració amb la Fundació Princesa de Girona
- Al primer capítol participen dos emprenedors digitals, Elisenda Bou i Pau Garcia-Milà, per parlar de la intel·ligència artificial
- Estrena, dimarts 3 de febrer, a les 23:05h a La 2Cat, després de 'Gran Tonino'
'Gent amb talent' és un punt de trobada per al diàleg i la reflexió de La 2Cat en col·laboració amb la Fundació Princesa de Girona. Dirigit per Quique Quera vol fomentar l'intercanvi de coneixements i obrir noves perspectives sobre els grans desafiaments d'avui en dia.
La 2Cat presenta 'Gent amb talent', una sèrie de converses entre personalitats destacades que han estat reconegudes per la Fundació Princesa de Girona. Científics, creadors culturals, experts en noves tecnologies i innovadors socials comparteixen experiències, reptes i visions de futur. El primer capítol se centra en la intel·ligència artificial amb Elisenda Bou i Pau Garcia-Milà.
El programa, fruit de la col·laboració amb la Fundació Princesa de Girona, reuneix vuit experts, en parelles de dos, per abordar qüestions clau que afecten la societat actual: la intel·ligència artificial, la innovació com a motor de canvi, les cures des de l'àmbit sanitari i la importància dels referents per a les transformacions socials. L'espai, concebut com un punt de trobada per al diàleg i la reflexió, vol fomentar l'intercanvi de coneixements i obrir noves perspectives sobre els grans desafiaments d'avui en dia.
Primer capítol: Intel·ligència artificial
'Gent amb talent' reuneix Elisenda Bou i Pau Garcia-Milà, dos emprenedors digitals que reflexionen sobre els reptes i els dilemes que planteja la intel·ligència artificial en l'àmbit laboral, educatiu i ètic. Bou és cofundadora de Vilynx, una start-up adquirida per Apple el 2020, i del laboratori de nanosatèl·lits a la UPC. Garcia-Milà, juntament amb Microsoft, lidera un dels programes d'intel·ligència artificial més grans d'Europa i ha format a milers d'alumnes a través de la seva plataforma Founderz.