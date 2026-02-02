Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Comunicación RTVE

RTVE Catalunya ofereix la Copa del Rei i la Copa de la Reina en català

El proper dimarts 3 de febrer, RTVE Catalunya ofereix en directe i en català els quarts de final de la Copa del Rei entre l'Albacete i el F.C. Barcelona
El proper dimarts 3 de febrer, RTVE Catalunya ofereix en directe i en català els quarts de final de la Copa del Rei entre l'Albacete i el F.C. Barcelona, a partir de les 20:45h es podrà seguir el partit a La 1 i a RTVE Play Catalunya, amb els comentaris de Jaume Palomar i Lluis Carreras. COMUNICACIÓ - RTVE CATALUNYA
COMUNICACIÓ - RTVE CATALUNYA

El proper dimarts 3 de febrer, RTVE Catalunya ofereix en directe i en català els quarts de final de la Copa del Rei entre l'Albacete i el F.C. Barcelona, a partir de les 20:45h es podrà seguir el partit a La 1 i a RTVE Play Catalunya, amb els comentaris de Jaume Palomar i Lluis Carreras.

Dijous, 5 de febrer, La 2Cat també emet, en directe i en català, els quarts de final de la Copa de la Reina que enfronten el Real Madrid i FC Barcelona en nou clàssic, a partir de les 21h. La retransmissió comptarà amb la veu de Jaume Palomar i Olga García.

Els partits també es podran seguir per RTVE Play Catalunya.

RTVE

anterior siguiente
Es noticia: